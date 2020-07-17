Konya'da otomobil ile ticari taksi çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nihat E. idaresindeki otomobil ile ticari taksi olarak kullanılan Ahmet B. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Nihat E.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ayrıca aynı araçta yolcu olarak bulunan Selçuk E., Emine E., Nida E. ise yaralandı. Ticari taksi sürücüsü Ahmet B. ile araçta yolcu olarak bulunan Somali uyruklu Abdırrezzak Ahmet Ali’nin de yaralandığı belirlendi. Somalili yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, araçların kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

