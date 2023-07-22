Konya'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'nın Kadınhanı ilçesi Pusat Mahallesi yakınlarında, İsmail Yurteri yönetimindeki otomobil, Osman M'nin kullandığı traktöre bağlı balya makinesine arkadan çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan Ganime Yurteri hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü İsmail Yurteri, ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaşamını yitiren kadının cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Traktör sürücüsü Osman M. polis ekiplerince gözaltına alındı. (AA)