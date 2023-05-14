HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Konya'da otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'da otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

14.05.2023 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Konya'da otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 20.45 sıralarında Ereğli ilçesi Atakent Mahallesi Hastane yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Günay yönetimindeki motosiklet, E.A’nın kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Emre Günay ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Emre Günay ile diğer yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emre Günay acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tramvay yolunda kaza! Sürücü şoka girdiTramvay yolunda kaza! Sürücü şoka girdi
İnşaatta bulundu! Samsun'da heyecanlandıran görüntüİnşaatta bulundu! Samsun'da heyecanlandıran görüntü
Fotoğraf çektirmek isterken... 4 kişi hayatını kaybettiFotoğraf çektirmek isterken... 4 kişi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya

En Çok Okunan Haberler

Oğuzhan Uğur'un Babala TV'deki Deprem Özel bölümü sosyal medyada gündem oldu! Aya Benzer Yüreğim şarkısı herkesi ağlattı

Oğuzhan Uğur'un Babala TV'deki Deprem Özel bölümü sosyal medyada gündem oldu! Aya Benzer Yüreğim şarkısı herkesi ağlattı

Seçim yasakları neler? Herkesi ilgilendiriyor! O mekanlar kapalı...

Seçim yasakları neler? Herkesi ilgilendiriyor! O mekanlar kapalı...

Partilerin bayrak ve pankartları toplandı

Partilerin bayrak ve pankartları toplandı

Dekolteli poz verdi! Son hali adeta büyüledi

Dekolteli poz verdi! Son hali adeta büyüledi

Okul gezisinde gölete düştüler! 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Okul gezisinde gölete düştüler! 2 kişinin cesedine ulaşıldı

YSK kararını verdi! Muharrem İnce'ye verilen oylar geçerli sayılacak

YSK kararını verdi! Muharrem İnce'ye verilen oylar geçerli sayılacak

İlginizi Çekebilir

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Evde tek başına doğum yaptı! Bebeğini boğup çöpe attı

Evde tek başına doğum yaptı! Bebeğini boğup çöpe attı

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.