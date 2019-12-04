HABER

Konya’da pancar yüklü TIR devrildi! Karayolu tarlaya döndü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 23:00 | Son Güncelleme

Konya’nın Ereğli ilçesinde, pancar yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu karayolu adeta pancar tarlasına döndü.

Kaza, akşam saatlerinde Şinasi Mahallesi Karaman Çevre Yolu üzeri Aşıklar Kavşağı civarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, D.Ş. idaresindeki şeker pancarı yüklü TIR kontrolden çıkarak refüje devrildi. TIR sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, yüklü olan pancar yola saçıldı. Kazayı çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kaza yerinde önlem alırken, araç trafiğine kapanan yolu açmak üzere çalışma başlattı. Polis ekiplerinin haber vermesiyle, Ereğli Belediyesi temizlik işleri ekipleri yola saçılan pancarları temizleyerek karayolunu araç trafiğine açtı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
27 saniyede hırsızlık güvenlik kamerasında27 saniyede hırsızlık güvenlik kamerasında
Ağaçları devirip karşı şeride geçti: 1 yaralıAğaçları devirip karşı şeride geçti: 1 yaralı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya TIR pancar

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman'da polisi gören hırsızlar çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı

Polisi gören hırsızlar çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı

Bursa'da bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Bursa'da bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Isparta’da otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Isparta’da otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı!

İstanbul'a 10 ayda 12 milyon 690 bin yabancı turist geldi

İstanbul'a turist akını! 12 milyon 690 bin...

Batman’da TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Sayısal Loto 4 Aralık çekiliş sonuçları

Sayısal Loto 4 Aralık çekiliş sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.