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KONYA'DA PATLAMA SESİ duyuldu! Şehirdekiler panikledi… Konya'da patlama sesi son dakika neden oldu?

01.11.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da patlama sesinin duyulmasının ardından vatandaşlar panik yaşadılar. Son dakika haberine göre Konya’da patlama sesleri duyuluyor. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda hava sahası çevresinde seslerin duyulduğunu dile getirdiler.

KONYA'DA PATLAMA SESİ duyuldu! Şehirdekiler panikledi… Konya'da patlama sesi son dakika neden oldu?

Konya’da patlama sesi ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Konya’da yaşayan vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda patlama sesi duyduklarını dile getirdiler. Henüz patlamanın neden kaynaklandığı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

SONİC PATLAMA İDDİASI

Serbestiyet yazarı Mücahit Enes Turbil Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ‘Konya’daki patlama sesi merak konusu oldu.
Konya Emniyeti: Patlama sesi gelmesi konusunda; haber merkezi ile yaptığımız görüşme neticesinde konunun eğitim uçuşu yapan uçağın Sonic patlama diye tabir edilen sese yol açtığı anlaşılmıştır.

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Herhangi bir olumsuzluk olmayıp sosyal medya üzerinden oluşabilecek bilgi kirliliği noktasında sağduyulu davranılması, resmi makamlar dışında yapılacak paylaşımlara itibar edilmemesi konusunda hassasiyet gösterilmesini rica ediyorum.’ dedi.
İşte bazı Twitter kullanıcılarının yorumları
-Konya'da müthiş bir patlama sesi duyuldu. Ne oldu acaba? Ben bu kadar korktuğumu hatırlamıyorum.
-Konya'da patlama mı oldu yoksa uçak sonik patlaması mı o neydi?

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patlama Konya

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