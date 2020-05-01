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Konya'da peş peşe operasyon! Sahte ürünler ele geçirildi, kumar oynayanlar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 07:18 | Son Güncelleme

Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 17 bin 200 adet maske, 475 litre el dezenfektanı ele geçirilirken, apartmanın bodrum katında oyun oynayan 16 kişiye idari işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koronavirüs salgınını fırsata çeviren şahısları yakalamak için kent merkezi genelinde çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Selçuklu ilçesinde bulunan izinsiz olarak maske üretimi yapılan iş yerine yapılan baskında piyasaya tanesi 3 ile 4 liradan satıldığı belirlenen 17 bin 200 adet cerrahi maske, 73 kilogram maske kumaşı ve birer litre ambalajlanmış vaziyette izinsiz olarak üretilmiş 475 litre el dezenfektanı ele geçirildi. Yabancı uyruklu iş yeri sahibi hakkında ise işlem başlatıldı.

Öte yandan, Selçuklu ilçesinde başka bir apartmanın bodrum katında toplanan şahısların ise oyun oynadıkları bilgisi üzerine yapılan denetimde, burada bulunan 16 şahsa idari işlem yapılırken, iş yeri sorumlusu M.T., hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

(İHA)

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