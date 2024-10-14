Konya'da polis memuruna saldırmıştı! Emre Köroğlu suç makinesi çıktı: Son 9 ayda...

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne evde birinin sinir krizi geçirdiği ihbarı üzerine adrese polis eşliğinde sağlık ekipleri sevk edildi. N.K.'nin evine giden ekipler, kapının açılması için beklerken, fenalık geçirdiği öne sürülen Emre Köroğlu elinde bıçakla saldırdı. Saldırıda 3 yıllık polis memuru bekar Mustafa Topuz, sırtından 7 bıçak darbesiyle yaralandı.

POLİS HASTANEYE KALDIRILDI

Topuz ile bir başka polis memuru, tabancalarını çekip saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralı polis Topuz, ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, saldırgan ise Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ameliyat edilen polis memuru Mehmet Topuz'un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Saldırgan Emre Köroğlu'nun ise entübe edildiği belirtildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Saldırgan Emre Köroğlu'nun, 'Oto hırsızlığı', 'Yaralama', 'Uyuşturucu kullanmak', 'Yağma' gibi suçlardan 33 kaydının olduğu, 2 kez tutuklandığı ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği belirlendi. Son 9 ayda karıştığı 2’si ‘gasp’ olmak üzere 10 suça karıştığı ve gözaltına alınıp serbest bırakıldığı bildirildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır