Konya'da polis minibüsü ile otomobil çarpıştı! 1 ölü, 11 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Konya - Karapınar yolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karayolu üzerinde seyir halinde olan İl Emniyet Müdürlüğüne ait minibüs kavşaktan dönüş yapmak istediği sırada, karşı yönden seyir halinde olan Fahri A., idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle savrulan araçları gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 11 YARALI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde otomobilde yolcu olarak bulunan 73 yaşındaki Sebahat Filiz hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan 4 kişi, minibüste bulunan 7 polis memuru yapılan ilk müdahalelerin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerindeki yapılan inceleme sonrası kazada hayatını kaybeden Sebahat Filiz’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır