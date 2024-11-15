HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya'da polis minibüsü ile otomobil çarpıştı! 1 ölü, 11 yaralı

Konya'da polis minibüsü ile otomobil çarpıştı! 1 ölü, 11 yaralı

15.11.2024 23:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da polis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 7’si polis 11 kişi yaralandı.

Konya'da polis minibüsü ile otomobil çarpıştı! 1 ölü, 11 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Konya - Karapınar yolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karayolu üzerinde seyir halinde olan İl Emniyet Müdürlüğüne ait minibüs kavşaktan dönüş yapmak istediği sırada, karşı yönden seyir halinde olan Fahri A., idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Çarpışmasının etkisiyle savrulan araçları gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AW330088_02

1 ÖLÜ, 11 YARALI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde otomobilde yolcu olarak bulunan 73 yaşındaki Sebahat Filiz hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan 4 kişi, minibüste bulunan 7 polis memuru yapılan ilk müdahalelerin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerindeki yapılan inceleme sonrası kazada hayatını kaybeden Sebahat Filiz’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya
En Çok Okunan Haberler
Yer: Kocaeli! Kuyumcu altını öyle bir fiyata vermeye başladı ki vatandaşlar akın etti: "Altını adeta bedava veriyorlar"

Yer: Kocaeli! Kuyumcu altını öyle bir fiyata vermeye başladı ki vatandaşlar akın etti: "Altını adeta bedava veriyorlar"

İddia iğrenç, karar tartışmalı, paylaşım nispet gibi

İddia iğrenç, karar tartışmalı, paylaşım nispet gibi

İki kız çocuğu evde tabancayla vurulmuş halde bulundu! Detaylar ortaya çıktı

İki kız çocuğu evde tabancayla vurulmuş halde bulundu! Detaylar ortaya çıktı

Rize'deki 4,7'lik deprem sonrası uzman isimden endişelendiren açıklama! "Hiçbir fayla ilişkili değildir..."

Rize'deki 4,7'lik deprem sonrası uzman isimden endişelendiren açıklama! "Hiçbir fayla ilişkili değildir..."

Sadece 1.5 ayda milyonluk zarar etti

Sadece 1.5 ayda milyonluk zarar etti

Domuz eti iddialarıyla gündem olan 'Köfteci Yusuf'la ilgili Bakan Yumaklı'dan açıklama!

Domuz eti iddialarıyla gündem olan 'Köfteci Yusuf'la ilgili Bakan Yumaklı'dan açıklama!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.