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Konya'da şaşırtan olay! 'Mezarda bile rahat yok' sözü gerçek oldu

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
27.08.2024 18:33
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Konya'nın Karatay ilçesindeki Üçler Mezarlığı'nda yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Daha önce bir trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişinin mezarına yine bir araba çarptı.

Konya'da şaşırtan olay! 'Mezarda bile rahat yok' sözü gerçek oldu

Konya'nın Karatay ilçesindeki Üçler Mezarlığı'nda yaşanan olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Geçmişte bir trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişinin mezarına, bugün bir başka araç çarptı. Yaşanan bu olay, "Mezarda bile rahat yok" sözünü adeta gerçeğe dönüştürdü.

ARAÇ, MEZARA ÇARPTI!

Kazanın Üçler Mezarlığı'nda gerçekleşti. Olay, Konya’da trafik kazası sonucu vefat eden bir vatandaşın mezarının bulunduğu alanda meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, doğrudan mezara çarptı.

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Kazanın ardından sosyal medyada olay hızla yayıldı ve birçok kullanıcı, durumun trajikomik yönüne dikkat çeken yorumlar yaptı. Birçok kişi, mezar başında dahi bu tür bir olayın yaşanmasını üzücü ve ironik buldu.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya Karatay
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