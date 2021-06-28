HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya'da şehrin en işlek caddesinde şaşırtan görüntü! Binlercesi

Konya'da şehrin en işlek caddesinde şaşırtan görüntü! Binlercesi

28.06.2021 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Seydişehir ilçesinde en işlek caddede bulunan elektrik direğine oğul veren arılar, çağrılan aracı tarafından toplandı.

Konya'da şehrin en işlek caddesinde şaşırtan görüntü! Binlercesi

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir ilçesinin en işlek caddelerinden biri olan Hürriyet Caddesinde bulunan elektrik direğine oğul veren arıların olduğunu gören vatandaşlar durumu zabıtaya bildirdi.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

Yüzlerce arının bulunduğu elektrik direğine oğul veren arıları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

VATANDAŞLAR RAHAT BİR NEFES ALDI

Zabıta ekiplerinin çağırmasıyla olay yerine gelen arıcı Tarık Özyiğit, özel kıyafetini giyerek merdiven yardımıyla elektrik direğine tırmandı. Yanında getirdiği çuval içerisindeki kovanlara arıları toplayan Tarık Özyiğit, arıları kendi kovanlarına götürdü. Arıların toplanmasıyla vatandaşlar rahat bir nefes aldı. (İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 temmuz sonrası düğünler nasıl olacak?1 temmuz sonrası düğünler nasıl olacak?
ABD'de filmleri aratmayan olay: Alzheimer hastası adam 12 yıllık eşine tekrar aşık oldu!ABD'de filmleri aratmayan olay: Alzheimer hastası adam 12 yıllık eşine tekrar aşık oldu!
Ömer Çelik'ten MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalarÖmer Çelik'ten MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çift doz aşı olmuş bir kişide görüldü

Çift doz aşı olmuş bir kişide görüldü

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların ayı korkusu kamerada: Kabus dolu dakikalar yaşadık

Ağrı Dağı'na tırmanan dağcıların ayı korkusu kamerada: Kabus dolu dakikalar yaşadık

Eski eşinden yardım istedi! "Bizi buradan aldır"

Eski eşinden yardım istedi! "Bizi buradan aldır"

Kerimcan Durmaz makyajsız yakalandı! Görenler tanıyamadı

Kerimcan Durmaz makyajsız yakalandı! Görenler tanıyamadı

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Ülkede alarm veren gelişme! Hızla yayılıyor, kapanmaya gittiler

Ülkede alarm veren gelişme! Hızla yayılıyor, kapanmaya gittiler

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Avustralya’da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Avustralya’da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.