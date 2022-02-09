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Konya'da şiddetli kar yağışı! Komşu illerle kara yolu bağlantısı kesildi

09.02.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’yı yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma vurdu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle şehri komşu illere bağlayan Ankara, Adana, Antalya, Afyonkarahisar ve Aksaray kara yolları ulaşıma kapandı. Yollar kapandığı için otobüslerin geçişine de izin verilmedi. Bu nedenle yolcular, şehirlerarası otobüs terminalinde bekletilmeye başlandı. Öte yandan kent genelinde 22 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi.

Konya'da şiddetli kar yağışı! Komşu illerle kara yolu bağlantısı kesildi

Konya'da yoğun kar yağışı kent genelinde etkisi sürdürmeye devam ediyor. Kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle kenti komşu olan bağlayan Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya'ya bağlayan kara yolları ulaşıma kapandı. Isparta kara yolunda ise TIR, otobüs ve kamyonların geçişine izin verilmedi. Kentte sadece Konya- Karaman kara yolu ulaşıma açık tutuluyor.

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YOLCULAR OTOBÜS TERMİNALİNDE BEKLETİLİYOR

Yolların kapanmasıyla otobüslerin de geçişine izin verilmemesi üzerine yolcular şehirler arası otobüs terminalinde bekletilmeye başlandı.

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22 İLÇEDE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Konya'da etkili olan kar nedeniyle merkezde bulunan kırsal mahalleler ile 22 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda yarın için yüz yüze eğitime ara verildi.

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Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Selçuklu, Meram ve Karatay ilçe merkezlerinin dışında kalan kırsal mahallelerde ve taşımalı eğitim kapsamındaki yerleşim yerleri ile Çumra, Cihanbeyli, Beyşehir, Hüyük, Derebucak, Akşehir, Kadınhanı, Karapınar, Ilgın, Derbent, Altınekin, Çeltik, Sarayönü, Doğanhisar, Bozkır, Ereğli, Yunak, Halkapınar, Akören, Güneysınır, Taşkent ve Beyşehir ilçelerinde yoğun kar nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde yarın yüz yüze eğitime ara verildi. Bu ilçelerde okulların uzaktan eğitim yapacağı bildirildi. (AA/DHA)

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