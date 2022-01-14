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Konya'da sır ölüm! Hemşirelik öğrencisi Melike, sevgilisinin evinde balkondan düştü

14.01.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Akşehir ilçesinde, hemşirelik öğrencisi Melike Ş. (20), erkek arkadaşının 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Şüphe üzerine gözaltına alınan ve yurt dışına çıkış yasağı getirilen erkek arkadaşı, adli kontrolle serbest kaldı.

Konya'da sır ölüm! Hemşirelik öğrencisi Melike, sevgilisinin evinde balkondan düştü

Olay, dün saat 02.00 sıralarında, Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Üniversitesi Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Melike Ş., 4'üncü sınıf öğrencisi olan ve ismi öğrenilemeyen erkek arkadaşının evine gitti. İddiaya göre çift arasındaki tartışma sırasında Melike Ş., 4'üncü kattaki evin balkonuna çıktı. Genç kızın balkondan düştüğünün fark edilmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, Melike Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Melike Ş.'nin cansız bedeni, otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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ERKEK ARKADAŞI SERBEST KALDI

Genç kızın ölümüyle çalışma başlatan polis, şüphe üzerine erkek arkadaşını gözaltına aldı. Melike Ş.'nin erkek arkadaşı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağıyla birlikte adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Melike Ş.'nin cenazesi ise memleketi Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dün toprağa verildi.

OKULUNDAN MESAJ

Öte yandan Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu'nun resmi internet sitesinden Melike Ş. için "Yüksekokulumuz hemşirelik bölümü üniversite öğrencilerinden Melike Şahin, hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" mesajı yayımlandı.

DHA

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İntihar Konya
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