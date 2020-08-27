Konya'da şoke eden görüntü! Küçük Göl kuruyunca pembeye büründü

Tuz Gölü’nün kuzeybatısında, Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda yer alan, flamingoların yaşam alanı Düden Gölü'ne komşu Küçük Göl, bölgedeki yoğun yer altı suyu kullanımı ve iklim değişikliği sonucu kurudu. Suda azalmaya bağlı olarak göl, artemia salina bakterisinin patlamalarıyla pembeye büründü.

Daha önce flamingolar dahil birçok kuşun yaşam alanı olan Küçük Göl'ün renkleri, kuraklığın izleriyle birleşince görsel olarak dikkat çeken bir görüntü oluşturdu.

'GÖLDEKİ GÖRSELLİK ÇARPICI OLSA DA ACI VERİCİ'

Küçük Göl'ün, Kulu'nun 'kuş cenneti' olarak tabir edildiğini söyleyen Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Uludağ, "Burası 'Kulu'nun kuş cenneti' dediğimiz Küçük Göl diye tabir edilen gölümüz, tamamen kurumuş durumda. Şu sıralarda da zemininde kırmızılıklar görüyoruz. Burada önceden birçok flamingo olurdu ama şu an hiçbiri yok.

Çok üzüntü verici ve kuşlar açısından da kayıp bir durum. Bu bölgede flamingolar dahil 200'ün üzerinde kuş barınıyor. Burası İç Anadolu'nun güzide bir yeri. Bu bölgeye Kızılırmak ve ona bağlı olan barajlardan su takviyesi yapılabilir. Göldeki şu an görsellik çarpıcı ve güzel görünse de biz kendi açımızdan büyük bir acıyla ve üzüntüyle görüyoruz" dedi.