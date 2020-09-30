Konya'da son depremler! (AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler)

Son dakika yeni deprem haberi geldi. Konya'nın Emirgazi ilçesinde 07.15'te Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'a göre bu depremden 4 dakika sonra 07.19'da yine Emirgan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde yeni bir deprem daha oldu.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 07.15'te Niğde'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü ise Keçikalesi.

07.19'da ise Niğde Obruk'ta 3.7 büyüklüğünde yeni bir deprem daha oldu.

Meydana gelen depremlerin ardından kentte kısa süreli panik oluştu.





