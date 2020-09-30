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Konya'da son depremler! (AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 07:34 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Konya'da peş peşe deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Konya'nın Emirgazi ilçesinde dört dakika arayla 4.0 ve 3.8 büyüklüğünde peş peşe iki deprem oldu.

Konya'da son depremler! (AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler)

Son dakika yeni deprem haberi geldi. Konya'nın Emirgazi ilçesinde 07.15'te Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'a göre bu depremden 4 dakika sonra 07.19'da yine Emirgan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde yeni bir deprem daha oldu.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 07.15'te Niğde'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü ise Keçikalesi.

07.19'da ise Niğde Obruk'ta 3.7 büyüklüğünde yeni bir deprem daha oldu.

Meydana gelen depremlerin ardından kentte kısa süreli panik oluştu.

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