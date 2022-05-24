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Konya'da tarla sahibini isyan ettiren olay: Vahşi hayvanlardan korumak istedik, vahşi insandan koruyamadık

24.05.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da meydana gelen olayda tarlasından tel örgülerin bir kısmının çalındığını gören tarla sahibi, zararının 20 bin TL civarında olduğunu söyleyerek hırsızlara seslendi. Hamza Nergiz ''Hırsızlara teessüf ediyorum. Getirsinler şikayetçi olmayacağız. Getirsinler, kursunlar, yerlerine koysunlar. Hatta emeklerini, işçiliklerini de ödeyelim. Memleketimiz ne hale geldi? Biz burayı vahşi hayvanlardan korumak istedik ama vahşi insanlarımızdan koruyamadık'' deyip sitem etti.

Konya'da tarla sahibini isyan ettiren olay: Vahşi hayvanlardan korumak istedik, vahşi insandan koruyamadık

Olay, Konya'nın Beyşehir-Bademli Mahallesi yolu üzerindeki Ali Akkanat Camisi yakınlarında bulunan bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza Nergiz, ormanlık alanın yanında bulunan nohut ekili tarlasını yaban domuzlarından korumak için etrafını tel örgülerle çevirdi. Sabah saatlerinde tarlasına gelen ve tel örgülerin bir bölümünün hırsızlar tarafından yerinden sökülerek çalındığını belirten Hamza Nergiz, kendisinin de bir inşaatçı olduğunu hatırlatarak, “2002 yılından beri burası benim. Buranın etrafını çitle çevirdik. 550 metre civarında çevresi var buranın. Yaklaşık 200 metre civarındaki alanda tel örgü çitler sökülüp götürülmüş vidalarından direk. Bir ekip tarafından söküldüğünü tahmin ediyorum. Çünkü kendim de inşaatçıyım zaten. Bu, kolay kolay normal bir vatandaşın yapacağı bir şey değil. Yani, bunu profesyonel bilinçli bu işi bilen insan olması lazım. 200 metre civarında sökülen yerimiz var.

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''MEMLEKETİMİZ NE HALE GELDİ''

Burada elektrik yok, şarjlı matkaplarla söküp gitmişler, yani bu 3-4 kişilik bir ekip yapmış bu işi. Zararım, 16-20 bin lira civarında. Burayı ormana sıfır olduğu için domuz girmesin, kiracımızın ekili nohutlarını yemesin diye çevirdik. Ama kapıyı, kilidini kırmışlar, etrafı söküp gitmişler. Memleketimiz ne hale geldi
, çok üzgünüz. Biz burayı vahşi hayvanlardan korumak istedik ama bizim bu vahşi insanlarımızdan koruyamadık burayı ne yazık ki. Yani yıllardır esnafım, inşaatçıyız, hiç başımıza gelmeyen işler bunlar. İnşaat malzemelerimiz sokakta, inşaat alanlarında dururdu, şimdi Beyşehir’de bunları yaşıyoruz. Karaburun plajı tarafından da bahçe yerimiz vardı. Oradan da 2 tane jeneratörümüz, güneş panellerimiz vardı. Onları da daha önce götürmüşlerdi, Jandarmaya da bildirdik. Onu da jandarma araştırıyor. Hırsızlara teessüf ediyorum. Getirsinler şikayetçi olmayacağız. Neyini alacağız, almış götürmüş. Getirsinler, kursunlar, yerlerine koysunlar. Hatta emeklerini, işçiliklerini de ödeyelim. Bu derece, getirilmesini istiyorum mallarımın” diye konuştu.

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(İHA)

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