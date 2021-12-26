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Konya'da tartışma silahlı kavgaya dönüştü! Bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

26.12.2021 02:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Serhat Özkaya olay yerinde hayatını kaybederken Cüneyt Ö. ise yaralandı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Konya'da tartışma silahlı kavgaya dönüştü! Bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zakir Sokakta meydana geldi.

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TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İki grup arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, tabancanın kullanıldığı kavgaya dönüştü.

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KANLAR İÇİNDE BULDULAR

Silah sesini duyup dışarı çıkan mahalle sakinleri iki kişinin kanlar içinde yerde yatığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlisi sevk edildi.

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HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlileri yerde yatan Serhat Özkaya'nın öldüğünü belirledi. Yaralanan Cüneyt Ö. de ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Özkaya'nın cansız bedeni de otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, otomobille kaçan şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. (DHA)

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