Konya'da tartıştığı komşusunun ve çocuklarına kezzapla saldıran kadın tutuklandı!

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanda sürekli olarak kavga eden iki komşu dün öğle saatlerinde tekrar tartıştı. Gülay E., komşusu Saadet Ş.’yi ölümle tehdit ederek kendi evine girdi. Akşam saatlerinde tekrar kapıya gelen Gülay E., Saadet Ş. ve yanında bulunan çocukları A.Ş. (13), O.Ş. (12) ve A.Ş.’nin (7) üzerine doğru kezzap attı. Olayda üç çocuğun üzerine kezzap geldi.
Olayı gören diğer komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından üzerine kezzap gelen üç çocuğu Konya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı. Çocukların vücutlarının çeşitli yerlerinde 4. derece yanıklar oluştuğu öğrenilirken, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'da, tartıştığı komşusu Gülay E.'nin kendisi ile çocuklarına yönelik kezzaplı saldırısı sonucu yüzünde, omzunda ve ellerinde yanıklar oluşan Saadet Ş. (44), bu harekete anlam veremediğini söyledi. Çocuklarını dün öğle saatlerinde okula bırakmaya giderken de komşusunun kendilerine taş fırlattığını ileri süren Saadet Ş., ''Saldırgan, karşı komşum. Daha önce farklı konulardan dolayı tartışmıştık. Bize kinlenmiş galiba. Dün çocuklarımı okula götürürken taş fırlattı. Akşam da eşimi karşılamak için kapıyı açmıştım. O sırada çocuklarım da yanımdaydı. Karşı komşum da birden evin kapısını açıp, bizim üzerimize kezzap atıp, içeri girdi" dedi.
Saadet Ş., oğlu Akif'in (13) yüzünde, gözünde, kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğunu, sağlık durumunun da ağır olduğunu belirtirken, diğer çocukları Osman (12) ve Ayşegül'ün (7) ise elleri ile kollarında yanıklar olduğunu söyledi. Saadet Ş. ve 3 çocuğunun tedavisi sürdürülüyor.
Konya'da, tartıştığı komşusu Saadet Ş. ve 3 çocuğunun üzerine kezzap atan Gülay E. (40), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
Sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi'ne getirilen E., gazetecilerin "Niçin kezzapla saldırdınız?" sorusuna, ''Ben atmadım. İftira attılar. Kattan birileri tuzak kurdu, diyorum. Anlamıyor musunuz?'' diye cevap verdi. (DHA-İHA)
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