HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Konya'da taşlı sopalı dünür kavgası! Ateş açıldı, özel harekat devreye girdi

Konya'da taşlı sopalı dünür kavgası! Ateş açıldı, özel harekat devreye girdi

06.05.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da meydana gelen olayda dünürler arasında çıkan 9 kişinin yaralandığı taşlı sopalı kavgada gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. İddiaya göre, aldatma ve boşanma meselesi nedeniyle çıkan kavgada mahalleli de araya girerken, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin yakınlarına dönerek "Bizi ne hale getirdiniz, gördünüz değil mi?" dediği görüldü.

Konya'da taşlı sopalı dünür kavgası! Ateş açıldı, özel harekat devreye girdi

Olay, Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü, Konya'nın Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Heper Sokak'ta meydana geldi. Dünür olduğu belirtilen Kıvrak ile Dağ aileleri arasında iddiaya göre, aldatma ve boşanma meselesi nedeniyle kavga çıktı. Birbirlerine taş fırlatıp, sopayla saldıran aileler, polisin müdahalesiyle ayrıldı. Daha sonra aileler yine taşlı sopalı kavgaya tutuştu, bu kez mahalleli de araya girdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu sırada evlerin birinden tüfekle ateş açıldı. Saçmalar Kadriye D. adlı çocukla yoldan geçen Halime İ.'ye isabet etti. Kavgaya karışanlardan 7’si de aldığı darbelerle yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

MAHALLEYE TAKVİYE EKİPLER GÖNDERİLDİ

Mahalleye çevik kuvvet ile özel harekat ekipleri de takviye olarak gönderildi. Özel hareket ekipleri, tüfekle ateş açtığı öne sürülen Ö.A.'yı koçbaşıyla kapısı açılarak girilen evde gözaltına aldı. Bu sırada polise direnen Ö. A., "Boya ustasıyım, boya yapıyorum. Ben ateş açmadım" dedi. Ö.A. ile birlikte kavgaya karıştığı iddia edilen Mehmet I. gözaltına alındı.

Screenshot_2

Ekipler ilerleyen süreçte Bayram D., Hüseyin K. ve Aykut T.'yi de 'kasten yaralama', 'mala zarar verme', '6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanununa muhalefet', 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' ve 'kundaklama' suçlamalarıyla gözaltına aldı. Diğer aileden de N.K., Samet K. ve Erkan K. yakalandı.

Screenshot_4

''BİZİ NE HALE GETİRDİNİZ?''

Gözaltına alınan 8 şüpheliden N.K. ile Ö.A., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, diğer 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında şüphelilerden birinin yakınlarına dönerek "Bizi ne hale getirdiniz, gördünüz değil mi?" dediği görüldü.

Screenshot_5

Screenshot_6

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zurna çalarken, maganda kurbanı olmuştu! Zurna çalarken, maganda kurbanı olmuştu!
Seyir halindeki gemide kaybolan kaptan, 2,5 gün sonra bulunduSeyir halindeki gemide kaybolan kaptan, 2,5 gün sonra bulundu
Düğünde akılalmaz an! Eğlencenin ortasında zurnacı kalbinden vurulduDüğünde akılalmaz an! Eğlencenin ortasında zurnacı kalbinden vuruldu
Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gerilime İYİ Parti de katıldı! 'İncinmiş...'

Gerilime İYİ Parti de katıldı! 'İncinmiş...'

Özdağ'dan çok sert sözler! 'Ölene kadar...'

Özdağ'dan çok sert sözler! 'Ölene kadar...'

Rus sevgilisine evlenme teklif etti, aldığı cevapla şok oldu!

Rus sevgilisine evlenme teklif etti, aldığı cevapla şok oldu!

"Dubaili iş adamlarının para için yüzlerine dışkılamasına izin veriyorlar" İddialar dehşete düşürdü

"Dubaili iş adamlarının para için yüzlerine dışkılamasına izin veriyorlar" İddialar dehşete düşürdü

Emekli ve memur maaş zammı netleşiyor! Son rakamlar...

Emekli ve memur maaş zammı netleşiyor! Son rakamlar...

Flaş iddia: "Beni aday gösterin"

Flaş iddia: "Beni aday gösterin"

İlginizi Çekebilir

Gelin ve damat dozu kaçırdı! Davetlilerin önünde yakınlaşınca...

Gelin ve damat dozu kaçırdı! Davetlilerin önünde yakınlaşınca...

‘Dünyanın en seksi sporcusu’ deniliyor! Yeni mesleğini açıkladı

‘Dünyanın en seksi sporcusu’ deniliyor! Yeni mesleğini açıkladı

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Paniğe neden oldu! Gören polise haber verdi

Paniğe neden oldu! Gören polise haber verdi

Yaşına inanmayacaksınız! Doğum belgesini gösterdi

Yaşına inanmayacaksınız! Doğum belgesini gösterdi

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.