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Konya'da toprak kayması: 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 21:06 | Son Güncelleme

Konya'nın Ereğli ilçesinde, oyun oynadıkları sırada dere yatağında kayan toprağın altında kalan 4 çocuktan 2'si hayatını kaybetti, 2'si de yaralandı.

Konya'da toprak kayması: 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı

Aziziye Mahallesi Çayağzı mevkisinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Suriye uyrukluların çadırlarının bulunduğu dere yatağı kenarında henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi.

OYUN OYNADIKLARI SIRADA GÖÇÜK ALTINDA KALDILAR

Oyun oynadıkları sırada yaşanan göçük altında kalan Abdurrahman Abdi (7) ve Ali Berkel (8) yaşamını yitirdi. Yaralanan Muhammet Berkel (12) ile Riyad Abdi (11) göçükten çıkarılarak ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göçüğün olduğu bölgede güvenlik tedbiri alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)

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Konya Ereğli toprak kayması 2 çocuk öldü

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