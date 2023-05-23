Konya'da trafik kazası: 9 kişi yaralandı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Ankara-Konya Karayolu Olof Palme Bulvarı Kırkahvesi Atatürk Caddesi kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.U. yönetimindeki minibüs ile M.E.C. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü yaralanmazken, araçta bulunan Suriye uyruklu 5'i çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

