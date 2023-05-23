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  4. Konya'da trafik kazası: 9 kişi yaralandı

Konya'da trafik kazası: 9 kişi yaralandı

23.05.2023 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Kulu ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Konya'da trafik kazası: 9 kişi yaralandı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Ankara-Konya Karayolu Olof Palme Bulvarı Kırkahvesi Atatürk Caddesi kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.U. yönetimindeki minibüs ile M.E.C. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü yaralanmazken, araçta bulunan Suriye uyruklu 5'i çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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