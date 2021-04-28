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  4. Konya’da üç kişinin öldüğü korkunç kaza anbean görüntülendi

Konya’da üç kişinin öldüğü korkunç kaza anbean görüntülendi

28.04.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, geçtiğimiz Cumartesi akşam saatlerinde Cihanbeyli-Yunak yolu Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

BABA VE İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan çıkan Suriye uyruklu 4 kişilik ailenin bulunduğu motosiklet ile caddede seyir halindeki D.K. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, motosiklette bulunan Suriyeli aileden baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, anne ise yaralı olarak kurtuldu.

KORKUNÇ KAZA KAMERADA

Öte yandan baba ve 2 çocuğunun öldüğü kaza güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, ara yoldan çıkan motosiklete ticari aracın çarpması ve bir kişinin havada savrulması yer alıyor.

(İHA)

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trafik kazası Konya

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