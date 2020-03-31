HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya'da umre dönüşü koronavirüs karantinasına alınanlar tahliye edildi

Konya'da umre dönüşü koronavirüs karantinasına alınanlar tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2020 21:09 | Son Güncelleme

Konya'da umre dönüşü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 Mart'ta karantinaya alınan 2 bin 180 kişiden bazılarının tahliye işlemi tamamlandı. Tahliyeler sırasında özel kıyafetli görevliler yer aldı.

Konya'da umre dönüşü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 15 Mart'ta karantinaya alınan 2 bin 180 kişiden bazılarının tahliye işlemi tamamlandı.

Tahir Büyükkörükçü ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah erkek öğrenci yurtlarında karantinada olan ve sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk bulunmayan vatandaşlar, kontrollerinin ve çıkış işlemlerinin ardından evlerine gönderilmeye başlandı.

Karantinada 17 gün geçiren umreciler, otobüslerle memleketlerine götürülecek. Tahliye edilen kişilerin, evlerinde de 14 gün karantinada kalacağı bildirildi.

Öte yandan diğer umrecilerden bir kısımının sağlık durumlarının, kaldırıldıkları hastanede takip edildiği öğrenildi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKarantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!Karantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!
Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e yükseldiKoronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e yükseldi
Flaş açıklama: Koronavirüsü bu şekilde yok edebiliriz! Flaş açıklama: Koronavirüsü bu şekilde yok edebiliriz!
1/
Anahtar Kelimeler:
Konya Karantina koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Diyanet'ten cenaze namazı ve defin işlemleri açıklaması

Diyanet'ten cenaze namazı ve defin işlemleri açıklaması

Türk bilim insanı açıkladı: Koronavirüse karşı etkili olacak

Türk bilim insanı açıkladı: Koronavirüse karşı etkili olacak

Kalça yanıtı: Aynaya bakınca ben de...

Kalça yanıtı: Aynaya bakınca ben de...

Merkez Bankası'ndan yeni tedbirler

Merkez Bankası'ndan yeni tedbirler

İmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul

İmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul

İnfaz düzenlemesi Meclis'te

İnfaz düzenlemesi Meclis'te

İlginizi Çekebilir

Virüsten ölenlerin cesedi, morg olarak buz pistinde bekletilecek

Virüsten ölenlerin cesedi, morg olarak buz pistinde bekletilecek

Bakan Soylu koronavirüse yakalanan polis sayısını açıkladı

Bakan Soylu koronavirüse yakalanan polis sayısını açıkladı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Otobüsteki 46 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza ve 14 gün karantina

Otobüsteki 46 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza ve 14 gün karantina

Koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılar

Koronavirüs vakasına giden sağlık ekibine dehşeti yaşattılar

Diğer Haberler
112'yi arayıp yardım istedi, gelen sağlık ekibine saldırdı

112'yi arayıp yardım istedi, gelen sağlık ekibine saldırdı

Kahveye çevrilen dairede kumar oynayanlara 'koronavirüs' cezası da kesildi

Evi kahveye çevirdiler! Hem kumar hem de koronavirüs cezası...

Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e yükseldi

Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e yükseldi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin koronavirüse yakalandı

Kırklareli Valisi koronavirüse yakalandı

Meclis doktorunun ikinci koronavirüs testi de pozitif çıktı! TBMM Başkanlığı'ndan açıklama

TBMM Başkanlığı'ndan flaş 'koronavirüs' açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.