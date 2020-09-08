Konya'da üniversiteyi karıştıran iddia: 3 kez bana tecavüz etti

Öğretim üyesi Ö.H., mart ayında Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek aynı fakültede görevli Prof. Dr. H.S.Ç. hakkında 'tehdit, şantaj ve tecavüz' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu. 2 çocuk annesi Ö.H., suç duyurusunda 2016 yılının mart ayında, kendisi gibi evli olan o dönem fakültede dekan yardımcısı olarak görev yapan H.S.Ç. ile gönül ilişkisi yaşamaya başladığını belirtti.

'3 KEZ BANA TECAVÜZ ETTİ'

Ö.H., başından geçenleri şu sözlerle anlattı:

"Selçuk Üniversitesinde akademisyen olarak görev yapmaktayım. H.S.Ç.'yi 20 yıldır tanırım. Aynı zamanda da meslektaşım olur. 2016 yılının Mart ayında duygusal anlamda bir yakınlaşmamız oldu. Daha sonra da kendisinden ayrılmaya karar verdim. H.S.Ç. bunu kabul etmedi. Elindeki fotoğraf ve videolarımı aileme, iş arkadaşlarıma ve tüm tanıdığım kişilere göndereceğini belirterek, tehdit ve şantajda bulundu. Bu tehdit ve şantajlara boyun eğerek H.S.Ç. ile olan ilişkimi devam ettirmek durumunda kaldım. 2016 Kasım ayında kongre için gittiğimiz Antalya'da kaldığımız otelde, 2017 Mayıs ayında Bursa'da katıldığımız bir kongre için kaldığımız otelde ve 2017 Temmuz ayında makam odasında olmak üzere toplamda 3 kez bana tecavüz etti. 2018 yılı Mayıs ayı içerisinde ilişkimi tamamen bitirdim. Ancak H.S.Ç. sürekli cep telefonundan arayarak, mesaj atarak, tehdit, hakaret ve şantajda bulunmaya devam etti. 2018 yılında eşimden de boşandım. Son olarak 2020 yılının Şubat ayında arayıp mesaj atmıştır. Bu zamana kadar korktuğum ve utandığım için polise gidemedim" dedi.