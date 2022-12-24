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Konya'da vahşet! 17 ve 15 yaşındaki kızlarını katletti, ifadesinde her şeyi anlattı

24.12.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bir kişi, 17 ve 15 yaşındaki iki kızını öldürdü. Namus meselesi yüzünden kızlarıyla tartışan baba, cinnet getirip kendini kaybetti. Kendine geldiğinde kızlarını bıçaklayarak öldürdüğünü fark eden baba polise teslim oldu.

Konya'da vahşet! 17 ve 15 yaşındaki kızlarını katletti, ifadesinde her şeyi anlattı

Olay, Konya Meram'da meydana geldi. Suriye uyruklu bir baba, namus meselesi yüzünden tartıştığı 17 ve 15 yaşındaki kızlarını öldürdü. Cinnet getiren baba kendine geldiğinde kızlarını öldürdüğünü fark etti. Baba polise gidip teslim olurken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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İKİ KIZINI ÖLDÜRDÜ

Olay, saat 12.30 sıralarında Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Nevruz Sokak'ta meydana geldi. Bodrum katlarındaki evlerinde Yusuf El Ahmed ile kızları Kevser El Ahmed ve Merve El Ahmed arasında tartışma çıktı. Yusuf El Ahmed, tartışma sırasında iki kızını da bıçaklayarak öldürdü. Ahmed, ardından polise gidip teslim oldu.

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EVDE CANSIZ BEDENLERİYLE KARŞILAŞTILAR

Yusuf El Ahmed’in ifadesi doğrultusunda eve giden polis ekipleri, Kevser ve Merve El Ahmed kardeşlerin cansız bedenleriyle karşılaştı. Kardeşlerin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Anne Hatice El Ahmed'in olay sırasında hastaneye muayeneye gittiği evde ise ailenin en küçük bir çocuğu ile bir yakınlarının olduğu belirtildi.

NAMUS MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKMIŞ

Yusuf El Ahmed'in polise verdiği ilk ifadesinde kızlarıyla namus meselesi yüzünden tartıştığını iddia ederek bu sırada kendisini kaybettiğini belirtti. El Ahmed, kendine geldiğinde 2 kızının öldüğünü fark edip polise giderek teslim olduğunu söylediği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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