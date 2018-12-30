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Konya'da vahşet! Kavga ettiği ağabeyini önce öldürdü sonra çukura gömdü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.12.2018 15:20 | Son Güncelleme

Konya'nın Karapınar ilçesinde kavga ettiği ağabeyi Dursun Pekşen'i boğazından bıçaklayarak öldürüp, cesedini bahçedeki tuvaletin yanına kazdığı çukura gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Pekşen adliyeye sevk edildi. Mustafa Pekşen'in cinayet sonrasında ağabeyinin cesediyle 2 gün aynı odada kaldığı ortaya çıktı.

Konya'da vahşet! Kavga ettiği ağabeyini önce öldürdü sonra çukura gömdü

Karaman'da oturan çiftçi Mustafa Pekşen, dün akşam saatlerinde polisi arayıp, ağabeyi Dursun Pekşen'i, Konya'nın Karapınar ilçesinde İslim Mahallesi'ndeki yayla evlerinde öldürüp, cesedini bahçedeki tuvaletin yanına kazdığı çukura gömdüğünü ve teslim olacağını söyledi. Polis, ihbar üzerine verdiği adrese gidip Mustafa Pekşen'i gözaltına aldı. Jandarmanın görev alanında olduğu için jandarmaya teslim edilen Pekşen, Karapınar'a getirildi. Mustafa Pekşen, ağabeyinin cesedini gömdüğü yeri gösterdi. Yapılan kazıyla Dursun Pekşen'in cesedi bulundu. Pekşen'in otopsisinde boğazından 15- 20 bıçak darbesi aldığı saptandı.

Jandarmadaki ilk ifadesinde Mustafa Pekşen, yayla evi olarak kullandıkları evde, 23 Aralık günü kendisi gibi bekar olan ağabeyini öldürdüğünü anlattı. Ağabeyiyle tartışıp kavga ettiklerini itiraf eden Pekşen, ''Ağabeyimle tartıştık. Aramızda kavga çıktı. Ağabeyim bana demir sopayla saldırdı. Ben de elime geçirdiğim bıçağı ağabeyimin üzerine salladım. Ağabeyim bıçağı tutmak isterken eli kesildi ve yaralandı. O sırada kendimi kaybetmişim ve bıçağı defalarca boğazına sapladım'' dediği ifade edildi.

Ağabeyinin öldüğünü anladıktan sonra battaniyeye sardığı cesetle 2 gün aynı boyunca aynı odada kaldığını söyleyen Pekşen, ''İki gün ağabeyimin cesediyle aynı oda da kaldım. Sonra cesedi bahçedeki tuvaletin yanına gümdüm. 28 Aralık günü Karaman'a gittim. Vicdan azabı çektiğim için ertesi gün polisi arayıp, durumu anlatıp, teslim olacağımı söyledim'' ifadelerini kullandığı belirtildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Mustafa Pekşen, bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya cinayet Karapınar mustafa pekşen

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