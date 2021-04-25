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  4. Konya'da, WhatsApp grubunda Atatürk'e hakaret eden veli gözaltına alındı

Konya'da, WhatsApp grubunda Atatürk'e hakaret eden veli gözaltına alındı

25.04.2021 02:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Sarayönü ilçesindeki bir lisede, tarih öğretmeninin 'WhatsApp okul öğrenci grubunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili paylaştığı videonun ardından Ulu Önder'e hakaret ettiği iddia edilen veli F.G. gözaltına alındı.

Konya'da, WhatsApp grubunda Atatürk'e hakaret eden veli gözaltına alındı

Sarayönü ilçesindeki Şehit Ramazan Akyürek Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin tarih öğretmeni, whatsapp okul öğrenci grubundan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Mustafa Kemal Atatürk hakkında video paylaştı. Bunun üzerine öğrenci velilerinden F.G., grupta Atatürk'e hakaretle bulunan sözler sarf etti.

GÖZALTINA ALINDI

Öğrenci velisinin hakaret içeren sözlerinin sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine Valiliğin talimatıyla Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında F.G. gözaltına alındı.

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BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

''Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında; şüpheli F.G.'nin okul öğrenci grubunda Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen olayla ilgili olarak, Sarayönü Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli F.G. hakkında 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar' kapsamında soruşturma başlatılmış, şüpheli F.G. gözaltına alınmıştır'' (DHA)

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