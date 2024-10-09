HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Konya'da yeni bir akrep türü keşfedildi! Türkiye'de bilinen akrep türü sayısının 49'a yükseldi

Konya'da yeni bir akrep türü keşfedildi! Türkiye'de bilinen akrep türü sayısının 49'a yükseldi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
09.10.2024 10:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yeni akrep türü keşfedildi. Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur, akrebi saha çalışmaları sırasında fark etti. Araştırmaya koyulan Yağmur, bu yeni akrep türünü literatüre kazandırıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur, gazetecilere Beyşehir Gölü Hacıakif Adası'nda yaptığı saha çalışmaları sırasında gördüğü akrebin, daha önce tanımlanmamış olduğunu düşünerek literatür taraması yaptığını söyledi.

AA-20241009-35861883-35861880-KONYADA_YENI_AKREP_TURU_KESFEDILDI

TÜRKİYE'DE 49.'CU TÜR

İncelemeler sonucunda akrebin Euscorpius cinsine ait daha önce tanımlanmamış bir tür olduğu tespit ettiğini anlatan Yağmur, bu keşifle Türkiye'de bilinen akrep türü sayısının 49'a, Euscorpius cinsine ait tür sayısının ise 17'ye yükseldiğini ifade etti.

AA-20241009-35861883-35861881-KONYADA_YENI_AKREP_TURU_KESFEDILDI

Yağmur, yeni türün açık sarı, kırmızımsı ve kahverengi renkler taşıdığını kaydederek, "Kaideli uzun kıl sayısının en yüksek olduğu tür olarak dikkati çekiyor. Keşif, ABD'de yayımlanan Euscorpius dergisinde 19 Ağustos 2024 tarihinde bilim dünyasına duyuruldu.

AA-20241009-35861883-35861882-KONYADA_YENI_AKREP_TURU_KESFEDILDI

Çalışmalarıma verdiği destekten dolayı bu türe eşim Gülhanım Yağmur'un adını vererek Euscorpius gulhanimae olarak adlandırdım. Türün zehri insan sağlığı açısından bir tehlike oluşturmuyor." diye konuştu.

(AA)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Konya akrep zehir
En Çok Okunan Haberler
Kebap diye kalp yedirmişler! Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi

Kebap diye kalp yedirmişler! Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi

Akaryakıt fiyatları yine değişiyor! Çifte zam yolda...

Akaryakıt fiyatları yine değişiyor! Çifte zam yolda...

Sokakta gördüğü lise öğrencisini arabasına çağırdı! Sonrası iğrenç: Öğretmenin bir de suç kaydı çıktı

Sokakta gördüğü lise öğrencisini arabasına çağırdı! Sonrası iğrenç: Öğretmenin bir de suç kaydı çıktı

Peruğunu çıkarıp konuşma yaptı! Ayakta alkışlandı

Peruğunu çıkarıp konuşma yaptı! Ayakta alkışlandı

1 milyon 300 bin dolar para verdi: Aptallık ne kelime! Oscar'ı verilse az

1 milyon 300 bin dolar para verdi: Aptallık ne kelime! Oscar'ı verilse az

Pelin Karaca'nın cansız bedenini ormana gömmüş! Katil zanlısından akıllara durgunluk veren savunma

Pelin Karaca'nın cansız bedenini ormana gömmüş! Katil zanlısından akıllara durgunluk veren savunma

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta dev indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta dev indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.