Mynet Trend

Konya'da yeni obruklar meydana geldi! 'Ağabeyim birebir görmüş, yakaşamamış'

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 21.02.2019 07:26 | Son Güncelleme

Konya'nın Karapınar ilçesinde 6 gün içinde 3 yeni obruk meydana geldi.

Konya'da yeni obruklar meydana geldi! 'Ağabeyim birebir görmüş, yakaşamamış'

Karapınar ilçesine 7 kilometre mesafedeki Reşadiye Mahallesi Karakuyu mevkisinde 5 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu.

Ahmet Köken adlı çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, aynı bölgede irili ufaklı 50 civarında obruk olduğunu söyledi.

Obruğun oluştuğu tarlanın sahibi Mehmet Aydemir ise arpa ekili tarlada geçen yıl bir obruk meydana geldiğini, yeni obruğun ise geçen yılki obruğa 50 metre mesafede oluştuğunu belirtti.

20190220_2_35048662_41871948_Web

OBRUK OLUŞUMUNA ŞAHİTLİK ETMİŞ

Tarlasının yakınlarında birçok obruk bulunduğunu ifade eden Aydemir, "Bu tarlamıza biraz uzaklıkta başka bir tarlamızda çalışıyordum. Ağabeyimin araması ile hemen tarlaya geldim. Geldiğimde yeni oluşmuştu, toz çıkıyordu. Bu sefer de bizim tarlada oluştu. Korkumuz var. Korku olsa da şu ana kadar can kaybın olmaması sevindirici. Ağabeyim obruğun oluşumuna şahitlik etti. Tarlaya korkudan yaklaşamamış. Ağabeyim oluşumu birebir görmüş. Bu bölge zaten obrukların sık görüldüğü bir yer" dedi.

Reşadiye Mahallesi Yedikuyu mevkisinde geçtiğimiz cuma günü 4 metre çapında 20 metre derinliğinde obruk oluşmuştu. Aradan 3 gün geçtikten sonra aynı mahallenin Eşeli mevkisinde yonca ekili tarlada 7 metre çapında, 10 metre derinliğinde başka bir obruk meydana gelmişti.

20190220_2_35048662_41871947_Web

20190220_2_35048662_41871946_Web

20190220_2_35048662_41871945_Web

Kaynak: AA

Twitter'ın 9 kullanışlı özelliğiTwitter'ın 9 kullanışlı özelliği
Muayene için geldiği hastanede temizlik yaptıMuayene için geldiği hastanede temizlik yaptı
Komşusunun iç çamaşırlarını çaldı, 'Aşk kurbanı oldum' dediKomşusunun iç çamaşırlarını çaldı, 'Aşk kurbanı oldum' dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
obruk konya

En Çok Okunan Trend Haberler

Eşarbını bağlarken hayatının şokunu yaşadı!

Eşarbını bağlarken hayatının şokunu yaşadı!

Hamile olduğunu doğuma girerken öğrendi, 'ben bakireyim' dedi

Hamile olduğunu doğuma girerken öğrendi, 'ben bakireyim' dedi

İşte Samsung'un son bombası! İlklerin tanıtımı

İşte Samsung'un son bombası! İlklerin tanıtımı

Olay karar! 'Derdim Olsun' yalan oldu

Olay karar! 'Derdim Olsun' yalan oldu

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Kadın izleyicinin canlı yayında yaptığı enişte itirafı ağızları açık bıraktı!

Kadın izleyicinin canlı yayında yaptığı enişte itirafı ağızları açık bıraktı!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Su borusunun içinden çıktı! Tam 8 metre

Su borusunun içinden çıktı! Tam 8 metre

Trabzonlu baba ikiz çocuğuna öyle bir isim koydu ki!

Trabzonlu baba ikiz çocuğuna öyle bir isim koydu ki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muayene için geldiği hastanede temizlik yaptı

Muayene için geldiği hastanede temizlik yaptı

Komşusunun iç çamaşırlarını çaldı, 'Aşk kurbanı oldum' dedi

Komşusunun iç çamaşırlarını çaldı, 'Aşk kurbanı oldum' dedi

Esra Erol'da tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğan an!

Tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğan an!

Kayseri'de ele geçirilmişti! Hz. İsa'nın resmedildiği tarihi eserle ilgili yeni gelişme

Kayseri'de ele geçirilmişti! Yeni gelişme...

Sansar köylüleri şaşırttı! Alışılmadık olay

Alışılmadık olay! Bu görüntü köylüleri şaşırttı

Ünlü oyuncu Levent Üzümcü siyasete atıldı! İşte partisi

Ünlü oyuncu Levent Üzümcü siyasete atıldı! İşte partisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.