Konya'da yol çalışmasında toprağa gömülü 50 kilo patlayıcı bulundu

Cihanbeyli Belediyesi işçileri, Damlakuyu Mahallesi'nde Ankara karayoluna yaklaşık 50 metre ileride yol çalışması için kazı yaptığı sırada toprağa gömülü çuvallar içinde patlayıcı madde buldu.

2 YIL ÖNCE GÖMÜLMÜŞ OLABİLİR

Bunun üzerine jandarmaya haber verildi. Jandarma yaptığı ilk incelemede fitil ve fünyelerinde bulunduğu paketlenmiş patlayıcı maddenin C4 tipi ve 2 yıl önce gömülmüş olabileceği üzerinde durdu.

Patlayıcının yaklaşık 50 kilo olduğu öğrenildi. Patlayıcı madde ve fünyeler, incelenmek üzere kriminal laboratuvarına götürüldü.

