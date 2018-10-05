HABER

Konya'da yol çalışmasında toprağa gömülü 50 kilo patlayıcı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2018 16:54 | Son Güncelleme

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, belediye işçileri yol çalışması için kazı yaptıkları sırada toprağa gömülü çuvallar içinde patlayıcı madde buldu. 2 yıl önce gömülmüş olabileceği üzerinde durulan C4 tipi patlayıcının, yaklaşık 50 kilo olduğu öğrenildi.

Konya'da yol çalışmasında toprağa gömülü 50 kilo patlayıcı bulundu

Cihanbeyli Belediyesi işçileri, Damlakuyu Mahallesi'nde Ankara karayoluna yaklaşık 50 metre ileride yol çalışması için kazı yaptığı sırada toprağa gömülü çuvallar içinde patlayıcı madde buldu.

2 YIL ÖNCE GÖMÜLMÜŞ OLABİLİR

Bunun üzerine jandarmaya haber verildi. Jandarma yaptığı ilk incelemede fitil ve fünyelerinde bulunduğu paketlenmiş patlayıcı maddenin C4 tipi ve 2 yıl önce gömülmüş olabileceği üzerinde durdu.

Patlayıcının yaklaşık 50 kilo olduğu öğrenildi. Patlayıcı madde ve fünyeler, incelenmek üzere kriminal laboratuvarına götürüldü.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Murat Ülker: Daha mutlu ve sağlıklı bir nesil için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruzMurat Ülker: Daha mutlu ve sağlıklı bir nesil için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz
HDP'li ve CHP'li vekiller hakkında fezleke hazırlandı!HDP'li ve CHP'li vekiller hakkında fezleke hazırlandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya Cihanbeyli Yol Çalışması patlayıcı

En Çok Okunan Haberler

Çıraklara bin 602 TL harçlık

Çıraklara bin 602 TL harçlık

Babalarından öyle bir miras kaldı ki! Gözlerine uyku girmiyor

Babalarından öyle bir miras kaldı ki! Gözlerine uyku girmiyor

Yıldız Tilbe'nin torunlarına bakın! Seyran ve Samira büyüdü

Yıldız Tilbe'nin torunlarına bakın! Seyran ve Samira büyüdü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Meral Akşener talimatı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Meral Akşener talimatı

Reuters son dakika olarak duyurdu! INTERPOL Başkanı Meng Hongwei kayıp!

Reuters son dakika olarak duyurdu! INTERPOL Başkanı Meng Hongwei kayıp!

CHP'den öyle bir isim konuşuluyor ki! 'Aday gösterilirse AK Parti yüzde 70'le kazanır'

CHP'den öyle bir isim konuşuluyor ki! 'Aday gösterilirse AK Parti yüzde 70'le kazanır'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Babun kellesi yiyerek hayatta kalıyorlar

Babun kellesi yiyerek hayatta kalıyorlar

Murat Ülker: Daha mutlu ve sağlıklı bir nesil için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz

Murat Ülker: Daha mutlu ve sağlıklı bir nesil için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz

HDP'li ve CHP'li vekiller hakkında fezleke hazırlandı!

HDP'li ve CHP'li vekiller hakkında fezleke hazırlandı!

Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

Öldüren şakaya 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi

Öldüren şakaya 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i protesto olayında son dakika gözaltı kararı!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i protesto olayında son dakika gözaltı kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.