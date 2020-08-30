Konya'da yol ortasındaki dev obruk korkuttu

Karapınar ilçesinde yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen 350'nin üzerinde obruk bulunuyor. İlçeye 8 kilometre uzaklıktaki Reşadiye Mahallesi Emekçiler Yaylası'nda ise yolun ortasında 30 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu. Yerleşim yerlerine yaklaşık 20 metre uzaklıktaki obruk izleri geçen yıldan fark edildi. Yaylada oturan Adem Ekmekçi, 1 yıl önce yoldaki çatlıkları fark etti. Bölgede sürekli obruk oluştuğu içinde çatlaklıkların obruğun izi olabileceği düşündüklerini belirten Emekçi, ''1 yıl önce yolda çatlakları fark ettik. İlçemizin obruklar diyarı olduğunu bildiğimiz için burada obruk oluşabileceğini tahmin ettik ve komşumuzun aşhane ve ambarı yıkarak başka yere aktardık. Dün çatlaklar büyüdü ve bölgede hafif çukurlaşma olunca durumu Karapınar Belediyesi yetkililerine haber verdik. Konuya hassasiyetle yaklaşan belediye yetkilileri hemen yolda güvenlik şeridi çalışması yaparak yolu trafiğe kapattı. 30 Ağustos sabahı, yani bugün saat 04.00 civarında büyük bir gürültü ile oluşan obruk, bizleri hem tedirgin etti hem de korkuttu. Yolu kapattırdığımıza şükrettik. Aksi takdirde harman zamanı da olması hasebi ile gece gündüz yoğun bir trafik ile çalışan bu yolda bir facia olabilirdi. Obruk yaklaşık 30 metre çapında ve 15 metre derinliğinde. Ancak derinliğin saat saat değiştiğini gözlemledik. Göçme eylemi devam ediyor sanırım. Obruk evlerimize 15-20 metre mesafede''diye konuştu.

Yayla sakinlerinden Ahmet Köken ise, ''Her gün gelip geçtiğimiz bu yolda böyle büyük bir obruğun olması bizleri korkuttu. Yayla içinde olması, korkumuzu artırsa da can ve mal kaybı olmaması bizlere teselli oldu” dedi.

DHA

