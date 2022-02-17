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Konya'daki çifte cinayette şoke eden sözler: Evlenmezsem eşimi öldüreceğini söyledi, çıplak fotoğraflarımı istedi

17.02.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir firmada aşcı olarak çalışan Gonca Pekşen ve boşanıp birlikte yaşadığı sanayi sitesinde çalışan eski eşi Abdullah Koçak, marketten alışveriş yaptıktan sonra evlerine girerken, komşuları Özkan Can tarafından kurşun yağmuruna tutulup öldürüldüler. Tanık olarak dinlenilen Özkan Can’ın boşanıp birlikte yaşadığı eski eşi Nadire Turhan, ''Abdullah beni sevdiğini, onunla evlenmezsem eşimi, çocuğumu öldüreceğini söyleyerek tehdit etmeye başladı. Benden çıplak fotoğraflar istemeye başladı'' dedi.

Konya'daki çifte cinayette şoke eden sözler: Evlenmezsem eşimi öldüreceğini söyledi, çıplak fotoğraflarımı istedi

Olay, 21 Ocak 2021'de saat 18.30 sıralarında, Konya merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi'ndeki 3 katlı binanın önünde meydana geldi. Bir firmada aşcı olarak çalışan Gonca Pekşen ve boşanıp birlikte yaşadığı sanayi sitesinde çalışan eski eşi Abdullah Koçak, marketten alışveriş yaptıktan sonra evlerine girerken, uzman çavuşluktan ayrılan komşuları Özkan Can ile karşılaştı. Özkan Can, belinden çıkardığı tabancayla çifte kurşun yağdırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan çift, kanlar içinde yığıldı. İhbar üzerine çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Gonca Pekşen ve Abdullah Koçak yaşamını yitirdi. Çiftin 11 yaşındaki oğlu ise evlerinin penceresinden baktığı sırada annesi Gonca Pekşen ile babası Abdullah Koçak’ın cansız bedenlerini gördü. Olayın ardından otomobiliyle kaçan Özkan Can, kısa sürede Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Özkan Can'ın, Abdullah Koçak’ın eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürüp uygunsuz fotoğraflarını göndermesi üzerine olaydan 1 yıl önce eşi Nadire Turhan'la boşandıklarını ve daha sonra diğer çift gibi yeniden bir araya geldiklerini söylediği öğrenildi.

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TEHDİT İDDİASI

Olayın ardından tutuklanan Özkan Can'ın, Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan yargılanmasına devam edildi. Can, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yöntemiyle duruşmaya katılırken, taraf avukatları mahkemede hazır bulundu. Mahkemede tanık olarak dinlenen Özkan Can’ın boşanıp, birlikte yaşaya devam ettiği eski eşi Nadire Turhan, öldürülen Abdullah Koçak'ın kendisiyle evlenmesi için sürekli tehdit ettiğini sürdü. Olaydan önce eşi Özkan Can ile yeniden evlenmek için nikah tarihi aldıklarını belirten Turhan, şunları söyledi: ''Abdullah Koçak'ı tanımıyorum. Sosyal medya üzerinden farklı sahte hesaplardan ‘Senin kim olduğunu biliyorum. Şu saatte işten çıkıyor, şuradaki markete gidiyorsun’ şeklinde mesajlar alıyordum. Eşim bu sırada Etiyopya’da çalışıyordu. Ben de ehliyet sınavından 3 kez kaldım. Daha sonra nereden bulduysa bu adam yani Abdullah benim yanıma gelerek ‘Özel direksiyon dersi veriyorum. Öğrencilerim de var. Eğer istersen sana da ucuz fiyata ders verebilirim’ dedi. Ben de kabul ederek oğlumla birlikte derslere katılmaya başladım. Daha sonra birkaç kez öz çekim yaparak fotoğraflarımızı çekti. Bundan rahatsız olduğumu söyledim ve sildi.

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''ÇIPLAK FOTOĞRAFLAR İSTEMEYE BAŞLADI''

Bu durum tekrarlanınca ben de derslere katılmak istemediğimi söyledim ve beni sevdiğini söyleyerek onunla evlenmezsem eşimi çocuğumu öldüreceğini söyleyerek tehdit etmeye başladı. Daha sonra da oğlumun okulundan bana fotoğraflar atarak 'Benimle evlenmezsen çocuğunu öldürürüm' diyerek tehdit ediyordu. Beni yine aynı şekilde tehdit ederek benden çıplak fotoğraflar istemeye başladı. Sürekli evimin önünde, balkonumuzun altında bekliyordu. Bir gün kapıma kargocu kılığında girerek geldi. Ben kargocu zannedip kapıyı açtım daha sonra üzerime atladı ben bağırınca kaçtı. Dayanamayıp durumu anneme anlattım. Annem de Abdullah’ı gördükçe ‘Yapma o evli, uzak dur peşini bırak’ diyerek yalvarıyordu. Abdullah ise ‘Siz çok mutlu bir ailesiniz. Beni de aranıza alacaksınız’ diyordu. Gonca, bu olayları duyduktan sonra eşimin numarasını bulup fotoğraflarımı ve mesajları eşime göndermiş. ''

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''BİZE KÜFÜR ETTİ''

Eski eşi Özcan Can'ın Konya'ya döndükten sonra da Abdullah Koçak tarafından sürekli tehdit edildiğini öne süren Nadire Turhan, ''Eşim de Konya’ya geri döndükten sonra sürekli eşimi tehdit ediyordu. Eşim, eve beti benzi atmış şekilde geliyordu. Eski asker olduğu için silahını ‘Bunlar bize bir şey yapacak’ diyerek yanında bulundurdu. Evden dışarı çıkamıyordum. Olay günü Özkan’a, 'Markete gidelim' dedim. Annemlerle ihtiyaç sahibi birine gidecekti onları bırakacaktık. Arabaya ilerlerken Gonca ve Abdullah ile karşılaştık. Bize karşı küfür etmeye başladılar. Eşim de ‘Bizden ne istiyorsunuz, yeter artık’ diyerek onlara doğru yürüdü. Gonca eşimin üzerine doğru atladı. Eşim itekleyince yere düştü. Bu sırada Abdullah’ın elini beline attığını gördüm. Eşimi daha önce silahla tehdit edince o da muhtemelen silah çıkaracağını zannederek yanındaki silahla rasgele ateş etti. Sonra eşim silahı kendi kafasına dayadı. Ama silah ateş almadı, alıp onu eve götürdük” dedi.

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GÖRGÜ TANIĞI KOMŞU KONUŞTU

Gonca Pekşen’in komşusu Sultan Özgür de tanık olarak dinlendi. Özgür, “Gonca daha önceden Nadire ve Abdullah’ın ilişkisinin olduğunu söylemiş, fotoğraf ve mesajlarını göndermişti. Ayrıca Abdullah, Gonca’nın evine de zorla giriyordu” dedi.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin ardından dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
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