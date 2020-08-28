Konya'daki dolandırıcı çetesi çökertildi! 'Valiyim' diyerek 1 milyon lira toplamışlar

Konya’da bir iş adamı, kendisini telefonla arayıp vali olduğunu söyleyen bir kişinin, engellilere tekerlekli sandalye alacaklarını söyleyerek para talep etmesi üzerine polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Büro Amirliği ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından kendisini vali olarak tanıtan H.A. (65) ile sözde özel kalemi olan S.B. (41) ve K.A.’yı (47) tespit etti. Şüphelilerin birçok ilde bu yöntemle dolandırıcılık yaptıklarını belirleyen polis, şüphelilerin bağlantılarını da belirledi. Polis ekipleri, delilerin tamamlanmasının ardından Konya merkezli Kocaeli ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

İLANLARI VE VALİLİK KARARNAMELERİNİ TAKİP EDİYORLAR

Gazetelerdeki ölüm ilanları ve valilik kararnamelerini takip ediyorlar

Operasyon kapsamında, kendisin vali olarak tanıtan H.A. ile birlikte aralarında sözde özel kalemleri ve uzman çavuş İ.A.’nın da bulunduğu 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle kamu kurumlarını, iş adamlarını ve belediyeleri yaklaşık 1 milyon lira dolandırdıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin gazetedeki ölüm ilanlarını ve valilik kararnamelerini takip ederek, vatandaşlardan ve belediye gibi çeşitli kurumlardan para talep ettiği belirtildi.