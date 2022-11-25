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  4. Konya'daki hayvan barınağında vahşet! Sosyal medyada tepki çeken görüntüler için açıklama

Konya'daki hayvan barınağında vahşet! Sosyal medyada tepki çeken görüntüler için açıklama

25.11.2022 01:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'daki sahipsiz hayvan bakımevinde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak öldürdüğü görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Skandal olayın ardından Konya Büyükşehir Belediyesi açıklama yaparak soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Konya'daki hayvan barınağında vahşet! Sosyal medyada tepki çeken görüntüler için açıklama

Konya'dan gelen hayvana şiddet görüntüleri izleyenleri üzüntüye boğdu. Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışan bir görevli, elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyada yayılan skandal görüntünün ardından Konya Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı.

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Belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı ifade edilerek, "Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır.” denildi. (DHA)

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