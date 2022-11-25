Konya'daki hayvan barınağında vahşet! Sosyal medyada tepki çeken görüntüler için açıklama

Konya'dan gelen hayvana şiddet görüntüleri izleyenleri üzüntüye boğdu. Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışan bir görevli, elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyada yayılan skandal görüntünün ardından Konya Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı.

Belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı ifade edilerek, "Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır.” denildi. (DHA)



