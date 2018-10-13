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Konya'daki karakolda polise demir çubukla saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 14:05 | Son Güncelleme

Konya’da polis merkezinde çalışan sivil memur, bir polis memurunu demir çubukla kafasına vurarak yaraladı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, merkez Meram ilçesindeki Feridiye Polis Merkezinde teknisyen yardımcısı olarak çalışan Rahmin A., aynı yerde görev yapan polis memuru Halit B.’ye belinden çıkardığı demir çubukla vurmaya başladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Diğer polis memurları saldırgan sivil memuru etkisiz hale getirirken başına darbe alan Halit B. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan polis memuru tedavi altına alınırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan bir gün önce de bir başka polis memuruna saldırarak yumruk atan sivil memur Rahim A.’nın psikolojik tedavi gördüğü, akli dengesinin yerinde olmadığına dair raporu bulunduğu kaydedildi.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen saldırgan memur serbest bırakıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya karakol polis

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Aynı Demir çubukla savcıya hakime veya ünlü birine vursa acaba yine serbest kalır mıydı tutuklanması icii daha ne yapmalı acaba kanun koyucular
yazıklar olsun o adamı nasıl serbest bırakırsınız
Bir tane zenci bulun demire vuran adiyi ona emanet edin her şeye berst diye.
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