Konya'daki karakolda polise demir çubukla saldırdı

İddiaya göre, merkez Meram ilçesindeki Feridiye Polis Merkezinde teknisyen yardımcısı olarak çalışan Rahmin A., aynı yerde görev yapan polis memuru Halit B.’ye belinden çıkardığı demir çubukla vurmaya başladı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Diğer polis memurları saldırgan sivil memuru etkisiz hale getirirken başına darbe alan Halit B. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan polis memuru tedavi altına alınırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olaydan bir gün önce de bir başka polis memuruna saldırarak yumruk atan sivil memur Rahim A.’nın psikolojik tedavi gördüğü, akli dengesinin yerinde olmadığına dair raporu bulunduğu kaydedildi.
Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen saldırgan memur serbest bırakıldı. (İHA)
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