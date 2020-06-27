HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya'daki kazada ölen 7 kişi Şanlıurfa'da defnedildi

Konya'daki kazada ölen 7 kişi Şanlıurfa'da defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2020 18:26 | Son Güncelleme

Konya'nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 3’ü çocuk, 7 kişi, memleketleri Şanlıurfa’da yan yana toprağa verildi.

Konya'nın Yunak ilçesinde dün Ahmet Okal yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs, Konya-Ankara karayolu Dörtyol kavşağında Ufuk Demirtaş yönetimindeki TIR'la çarpıştı.

FECİ KAZADA 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, hepsi akraba Ahmet, Fida, Mehmet, Medine, İbrahim ve Mehmet Okal ile Mehmet Kuş, yaşamını yitirdi.

Ölen 7 kişinin cenazeleri, cenaze araçlarıyla memleketleri Şanlıurfa'ya getirildi.
Yaşamını yitirenler için Yukarı Yazıcı Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazeye, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve ölenlerin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenazeye katılanlara maske dağıtıldı. Cenaze namazı ve defin sırasında sık sık sosyal mesafeye uyulması noktasında uyarı yapıldı.
Hayatını kaybeden tarım işçilerinin yakınları sinir krizi geçirdi.
Arapça ağıtlarla tabutlara sarılan yakınlar birbirlerine sarılarak teselli oldu.
7 kişi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

En Çok Okunan Haberler

Ünlü teknik adamın görevine son verildi

Ünlü teknik adamın görevine son verildi

Burcu Esmersoy Instagram'dan servet yaptı

Burcu Esmersoy Instagram'dan servet yaptı

ABD'de yaşayan Türk doktordan koronavirüs uyarısı

ABD'de yaşayan Türk doktordan koronavirüs uyarısı

Peş peşe olan depremlerin ardından flaş 'yanardağ' açıklama

Peş peşe olan depremlerin ardından flaş 'yanardağ' açıklama

Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması

Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması

'Pes' dedirten görüntüler! Hiçbir şey onları durdurmuyor

'Pes' dedirten görüntüler! Hiçbir şey onları durdurmuyor

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Manisa'da şiddetli deprem!

Manisa'da şiddetli deprem!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

İstanbul’un göbeğinde sızan genç kadın!

İstanbul’un göbeğinde sızan genç kadın!

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını ve polisi yaraladı

Sevgilisinin eski erkek arkadaşını ve polisi yaraladı

Diğer Haberler
Acılı baba Nezir Bilen konuştu: Tarifi yok

Acılı baba konuştu: Tarifi yok

Tedirgin eden gelişme! 1999 depremi öncesinde de görülmüştü...

Tedirgin eden gelişme! 1999 depremi öncesinde de görülmüştü...

Bahçelievler'de patlama yaşanan bina mühürlendi

Bahçelievler'deki patlamayla ilgili yeni gelişme

Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi açıklaması

Dışişleri'nden flaş açıklama: Söz konusu olamaz

İstanbul'da kısıtlama bitti, trafik yoğunluğu arttı

Yasak bitti, trafik yoğunluğu arttı

Yer: Tokat! Sınava itfaiye merdiveniyle yetişti

Yer: Tokat! Sınava itfaiye merdiveniyle yetişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.