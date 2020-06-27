Konya'daki kazada ölen 7 kişi Şanlıurfa'da defnedildi

Konya'nın Yunak ilçesinde dün Ahmet Okal yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs, Konya-Ankara karayolu Dörtyol kavşağında Ufuk Demirtaş yönetimindeki TIR'la çarpıştı.

FECİ KAZADA 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, hepsi akraba Ahmet, Fida, Mehmet, Medine, İbrahim ve Mehmet Okal ile Mehmet Kuş, yaşamını yitirdi.