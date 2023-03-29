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Konya'daki Kılıçdaroğlu ilgisi gündem oldu, aracı güçlükle ilerledi! İmamoğlu ve Yavaş'la kafeye gidip gençlerle kahve içti

29.03.2023 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Konya'daki ziyareti gündem oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte gün boyu kentte bulunan CHP liderine, esnaf ziyareti sırasında gösterilen ilgi sosyal medyada gündem oldu. İftar programı sonrası Yavaş ve İmamoğlu'yla birlikte bir kafeye girerek gençlerle kahve içen Kılıçdaroğlu'nun o anları da dikkat çekti.

Konya'daki Kılıçdaroğlu ilgisi gündem oldu, aracı güçlükle ilerledi! İmamoğlu ve Yavaş'la kafeye gidip gençlerle kahve içti

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 46 gün kalırken, çalışmalar hız kazandı. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçadroğlu dün seçim turu kapsamında Konya'daydı. Millet Buluşması Programı'na katılan Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti.

KILIÇDAROĞLU'NA KONYA'DA YOĞUN İLGİ

Program sonrası Ereğli'de esnaf ziyareti yapmak için sokağa çıkan Kılıçdaroğlu'na gösterilen ilgi gündem oldu.

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Vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu, aracıyla daha fazla ilerleyemeyince, aracının kapısını açıp kısa bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

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Konya'da Kılıçdaroğlu'na gösterilen ilgi sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

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İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Öte yandan Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde Konya'da bir otelde düzenlenen iftar programına katıldı.

"İŞİMİZ ÇOKTUR. KAVGAYI BIRAKMAK ZORUNDAYIZ"

Kılıçdaroğlu konuşmasında, adalete vurgu yaparak "Adalet mahkeme salonlarında sağlanan bir kavram değildir. Kadına şiddet adaletsizliktir. Doğadaki ağacı kesmek adaletsizliktir. Bizler bir yerde haksızlık olduğu zaman yanına koşmak istiyoruz. Gençlerin hakkını hukukunu sağlamak zorundayız. Adalet bir isim değildir, adalet bizim vicdanımızdır. İnsanları haksız yere hapse atarsınız bu adaletsizliktir. İşimiz çoktur. Kavgayı bırakmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

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GENÇLERLE KAHVE İÇİP SOHBET ETTİLER

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, iftar programının ardından ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gençlerle bir kafede kahve içerek sohbet etti.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Konya Kemal Kılıçdaroğlu

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