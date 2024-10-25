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  4. Konya'dan kahreden haber! Kadın öğretmen özel ders vermeye gittiği site önünde öldürüldü: Katilin kimliği...

Konya'dan kahreden haber! Kadın öğretmen özel ders vermeye gittiği site önünde öldürüldü: Katilin kimliği...

25.10.2024 21:49
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Konya'da kadın bir öğretmen, özel ders vermeye gittiği sitenin önünde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklandı. 17 bıçak darbesi alan ve hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Öğretmen olan katil zanlısı eş ise gözaltına alındı.

Konya'dan kahreden haber! Kadın öğretmen özel ders vermeye gittiği site önünde öldürüldü: Katilin kimliği...

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Ebussuud Efendi Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapan Abdullah K., boşanma aşamasındaki eşi özel bir eğitim kurumunda öğretmen olan Ebru Küçüktaşdemir'i özel ders vereceği site önüne kadar takip etti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada Abdullah K., yanında bulunan bıçakla Ebru Küçüktaşdemir'i vücudunun çeşitli yerlerinden 17 bıçak darbesi ile yaraladı.

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HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şüpheliyi etkisiz hale getirirken, olayda ağır yaralanan kadın ise ilk müdahalenin ardından Meram Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ebru Küçüktaşdemir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan zanlı koca, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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cinayet kadın cinayeti Konya
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