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Konya'dan sonra bu kez İstanbul! Hayvana şiddet bitmiyor... Kedi yuvasını yumrukla parçaladı

27.11.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, Konya'daki barınakta bir köpeğe yapılan vahşeti konuşurken, bir hayvana şiddet haberi de İstanbul'dan geldi. Fatih'te bir kişi kedilerin uyuması için mahallelinin yaptırdığı yuvayı yumruklayarak parçaladı. Şüphelinin yuvaya yumruk attığı sırada yuvada uyuyan kedi ise korkuyla kaçtı.

Konya'dan sonra bu kez İstanbul! Hayvana şiddet bitmiyor... Kedi yuvasını yumrukla parçaladı

Hayvana yönelik şiddetin son adresi İstanbul Fatih oldu. Geçen cumartesi saat 03.00 sıralarında Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde sokakta gezen 3 kişiden birisi mahallelinin kedilerin kalması için yaptıkları yuvayı fark etti.

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KEDİ YUVASINI YUMRUKLA PARÇALADI

Yuvaya doğru yaklaşan şüpheli sert bir şekilde yumruk atarak yuvayı parçaladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

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CAN HAVLİYLE KAÇTI

Yumruk atıldığı sırada yuvada uyuyan kedi ise can havliyle kendini dışarı attı.

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Mahalle sakinleri ise yaşanan bu olaydan sonra besledikleri kediyi bir daha görmediklerini ifade etti.

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"BU HAYVAN ONA NE YAPMIŞ OLABİLİR Kİ?"

Mahalle sakinlerinden Suna Koç, "Gördüğünüz şahıs, bizim hayvanların uyuması için yaptırdığımız yuvaya gelip bütün kuvvetiyle içinde kedi varken yumruk atıyor. O hayvan o günden beri ortada yok. Biz bu şahsın bulunmasını istiyoruz. Biz şahsı tanımıyoruz, daha önce de görmedik. Bu olayda gece 03.00'te yaşanıyor. Yuva paramparça halde, kedi de ortada yok. Böyle insanların ortada dolaşmasını istemiyoruz. Bu hayvan ona ne yapmış olabilir ki? Kedinin hiçbir zararı yok, sokakta da dolaşmıyor. Kedi uyumaya çalışan, kendini soğuktan koruyan bir hayvan. Daha önce böyle olaylar çok yaşandı. Biz polise şikayet etsek de herhangi bir sonuç alınamıyor" dedi.

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(DHA)

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İstanbul kedi Hayvana şiddet

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