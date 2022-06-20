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Konya'dan yürekleri yakan görüntüler! Arkadaşları başardı fakat...

20.06.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Seydişehir ilçesinde serinlemek için taş ocağında bulunan su birikintisine giren yaşları 16 ve 14 olan 5 çocuktan 2’si boğularak hayatını kaybetti. 3 çocuk ise sudan çıkmayı başardı. İşte haberin detayları...

Konya'dan yürekleri yakan görüntüler! Arkadaşları başardı fakat...

Konya'nın Seydişehir ilçesinde su birikintisine giren 5 çocuktan 2'si hayatını kaybetti.

Tol Mahallesi Kaya mevkisine giden Talha K. (16), Ferhat Ş. (14), Mustafa Ş. (16), Sedat Ş. (13) ve Mert D. (15) serinlemek için eski kum ocağında kar ve yağmur sularıyla oluşan su birikintisine girdi.

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Su birikintisinin balçıkla dolu olduğunu fark eden çocuklardan Mustafa Ş, Sedat Ş. ve Mert D. sudan çıkmayı başarırken, Talha K. ile Ferhat Ş. ise boğularak can verdi.

İKİ ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, iki çocuğun cansız bedenlerine ulaşırken, Mustafa Ş, Sedat Ş. ve Mert D, Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da, Tol Mahallesi'ne giderek arama kurtarma çalışmalarına katıldı. (AA)

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