Konya, Denizli, Bingöl ve Çanakkale'de okullar yarın tatil mi? 12 Ocak Kırklareli'nde okul var mı?

Kar yağışı sebebiyle okulların tatil olup olmadığı sorgulanıyor. Hafta başında Bingöl, Muş, Tunceli ve Bitlis gibi doğu illerinde okullarda eğitime ara verilmesi "Yarın okullar tatil mi?" sorusunu gündeme taşıdı. Meteoroloji'ye göre 12 Ocak Çarşamba günü Trakya, İstanbul, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğun kar yağışı beklenmekte. Peki Konya, Denizli, Bingöl ve Çanakkale'de okullar yarın tatil mi?

12 OCAK KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Konya'nın Derebucak ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Derebucak'da yoğun kar yağışı sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile bütün eğitim kurumlarında çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildi. İlçede uzaktan eğitim kararı alındı ve buna göre engelli, hamile kamu görevlileri de idari izinli olarak sayılacak.

12 OCAK DENİZLİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Denizli’nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle okullar bir gün tatil edildi.

Çameli Kaymakamlığı tarafından şu açıklama yapıldı:

“İlçemizde mevcut olumsuz hava şartları insan sağlığı ve trafik güvenliği riskleri oluşturabileceğinden 12 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle, yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim öğretime devam edilmesine, engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılmasına Kaymakamlığımızca karar verilmiştir”

Ayrıca akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı ilçe merkezinde yaklaşık 20 santimetreye ulaşırken en yüksek kesimde 40 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Hava sıcaklığının ise eksi 3 dereceye kadar düştüğü ifade edildi.

12 OCAK BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildi. Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz şekilde etkiledi. Önceki gün gece saatlerinde başlayıp gündüz de etkisini sürdüren kar yağışıyla evler, araçlar ve caddeler karla kaplandı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştığı ilçede, eğitime 2 gün ara verildi. Kara Yolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinin, yolların kapanmaması için çalışmaları sürüyor.

12 OCAK ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı nedeniyle 12 Ocak Çarşamba günü, il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verileceği açıklandı. Ayrıca il genelinde köy okullarında da, bu okullarda görev yapan öğretmenlerin birçoğunun il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verileceği duyuruldu. Valilik tarafından, bu kapsamdaki öğrencilerin, eğitimlerine EBA üzerinden devam edebileceği ifade edildi.

Ayrıca, yine aynı gün il genelinde kronik hastalığı bulunan personeller, hamile personeller ile engelli personellerin de 1 gün idari izinli sayılacakları açıklandı.

12 OCAK KIRKLARELİ'NDE OKULLAR TATİL Mİ?

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime bir gün ara verildi.

Kofçaz Kaymakamı Salih Kaya, yapmış olduğu yazılı açıklamada, fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle 12 Ocak Çarşamba eğitime ara verildiğini açıkladı.

Bu arada, kar yağışı Kofçaz, Demirköy ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda yoğun şekilde sürüyor. Kar kalınlığı bölgede ise yer yer 10 santimetreye ulaşmış durumda. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürmekte.



