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"Konya, dünyanın en güzel şehirlerinden biri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 17:12 | Son Güncelleme

Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıki: - "Her seferinde heyecanla geliyorum. Konya dünyanın en güzel şehirlerinden biri"

Konya'yı ziyaret eden Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıki, "Her seferinde heyecanla geliyorum. Konya dünyanın en güzel şehirlerinden biri."dedi.

Sıddıki, İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi'ni (İRFA) ziyaret etti.

Burada, AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Konyalı idareciler ve iş dünyası temsilcileriyle bir süre görüşen Sıddıki, musiki dinledi, "Güzel Bangladeş Afiş ve Fotoğraf Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Sıddıki, açılışta yaptığı konuşmada, Konya’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Konya'yı 15. kez ziyaret ettiğini belirten Sıddıki, "Her seferinde heyecanla geliyorum. Konya, dünyanın en güzel şehirlerinden biri." ifadesini kullandı.

Bangladeş ve Türkiye arasındaki kültürel etkileşimlerin olumlu sonuçlar vereceğine inandığını dile getiren Sıddıki, "Türkiye'de Bangladeş'in daha iyi tanınabilmesi için bu tür programlara önem veriyoruz. Tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Özdemir de Sıddıki’ye ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

Sıddıki, açılış kurdelesini kestikten sonra beraberindeki heyetle Bangladeş'e dair fotoğraf ve afişlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

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Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Allama Sıddıki Konya İRFA

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