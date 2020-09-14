Konya Emniyetinden denetimler

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri başta olmak üzere kapsamlı denetimleri devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başta Covid-19 ile mücadele kapsamında umuma açık iş yerlerinde yapılan kapsamlı denetimlerde, 4 iş yerinin belgelerinin eksik olduğu, 2 iş yerinde tütün mamulleri tüketildiği tespit edilirken, 1 iş yeri mühürlendi. İş yerlerinde bulunan 53 şahsa ‘Sosyal Mesafe Kuralı’nı ihlalden, 2 iş yeri sorumlusuna ‘Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranmak’tan işlem yapıldı.

Öte yandan, Selçuklu ilçesinde havaya ateş açan ve dur ihtarına uymayan bir şahıs yakalanırken, şahıs ve suç unsuru pompalı av tüfeği ile ilgili gerekli yasal işlemler başlatıldı. Denetimlerde ayrıca 3 hırsızlık şüphelisi yakalanırken, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

