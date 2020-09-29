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Konya Emniyetinden denetimler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 14:49 | Son Güncelleme

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde denetimlere devam ediyor.Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yürütülen yaya önceliği denetimi kapsamında bin 613 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu görülen 814 araç ve sürücüsüne 234 bin 791 TL cezai işlem uygulandı.

Konya Emniyetinden denetimler

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde denetimlere devam ediyor.
Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yürütülen yaya önceliği denetimi kapsamında bin 613 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu görülen 814 araç ve sürücüsüne 234 bin 791 TL cezai işlem uygulandı. Trafik ekiplerinin denetimlerinde 720 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 137 sürücüye hız sınırı ihlali, 95 sürücüye de ters şerit kullanmak maddelerinden 334 bin 60 TL ceza kesildi. Yapılan uygulamalarda 43 araç da trafikten men edildi. Şahin ekipleri de çevreyi rahatsız eden motosiklet sürücüleri üzerinde denetimler gerçekleştirdi. Kusurlu görülen 152 araç ve sürücüye 72 bin 305 TL cezai işlem uygulandı.
Öte yandan, Otogar çıkış noktada yapılan Covid-19 "HES Kodu" uygulamasında 1 yolcu pozitif çıktı. Yolcu hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Konya Emniyetinden denetimler

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