Konya Ereğli'de belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli Belediyesi Başkan Yardımcı Osman Nuri Atçeken (41), makamında uğradığı silahlı saldırıda bacaklarından yaralandı. Atçeken, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ereğli Belediyesi başkanlık katında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Nuri Atçeken’e odasında ateş açtı. Bacaklarından yaralanan Atçeken, kanlar içerisinde yere yığıldı. Görevlilerin çağırdığı ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Osman Nuri Atçeken’in durumunun iyi olduğu öğrenilirken, zanlı polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

