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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin akademik yıl açılışı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 21:32 | Son Güncelleme

KONYA Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin 2019 ?

KONYA Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin 2019 ? 2020 akademik yılı, düzenlenen törenle başladı.
Akademik yılı açılış törenine Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Anadolu Birlik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Harun Reşat Ersöz, Anadolu Birlik Holding yöneticileri, fakültelerin dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Rektör Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, "Üniversitemiz 2016-2017 yılında başladı eğitim öğretime. 2013 yılında kanunen kuruluşu tamamlandı. Bizim temel amacımız, bir ihtisas üniversitesi olmaktı bunu da başardık. 2016 yılında 70 öğrenciyle başlamıştık. Yüzde yüz dolmuştu. Bu yıl 245 öğrenci aldık, 11 bölüme çıktı çünkü. Toplam 546 lisans öğrencimiz var. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı sadece 7. Başka vakıf üniversitelerinde şu an 245 olan var, 80 olan var 60 olan var. Bizde bu rakam 7. Bu da bizim eğitim kalitemizin, ihtisas üniversitesi olmamızdan kaynaklanan bir özellik. Yüksek lisans öğrencileriyle toplam sayımız 633" dedi.
?SİLİKON VADİSİ GİBİ TARIMSAL VADİ KURACAĞIZ?
Konya?da gıda ve tarımsal bir vadi oluşturacaklarını söyleyen Prof. Dr. Cumhur Çökmüş şöyle dedi:
"Amerika?daki Silikon Vadisi gibi burada da tarımsal uygulamayla, gıda ve tarımla ilgili bir vadi oluşturacağız. Biz burada eğitim öğretime başlamadan, laboratuvarları kurduk tarımsal araştırmalar yapmaya başladık. Şu an analiz yapıyoruz. Dışarıya hizmet satışı yapıyoruz. Bir diğer merkezimiz gıdalarla bulaşan bazı hastalıkların, tanısında kullandığımız kitler var. Dışarıdan ithal ettiğimiz bu kitlerin üretimi için bir ar-ge altyapısı oluşturduk. Cumhurbaşkanlığımız tarafından da destekleniyor. 25 milyon bütçesi var ve projenin sonuna yaklaştık. Daha sonra bu merkezi özel sektörün kullanımına açacağız. Hem özel sektörün 25 milyonluk altyapı yapmasına gerek kalmadan, belirli ücret karşılığında burada ürün üreteceğiz."
Tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlılığı azaltacak projeler geliştirdiklerini ifade eden Cumhur Çökmüş, şunları söyledi:
"Tarım ve hayvancılıkla ilgili sınırı olmayan bir alanımız var. Çünkü Konya Şeker?in hayvan çiftlikleri biz onların içerisindeyiz. Önemli projeler de yürütüyoruz. Bitki ıslahı, tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili çalışmalarımız var. Yerli yoğurt bakteri suçlarının geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarımız var. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi olarak temel amacımız bir yandan İngilizce ve uluslararası düzeyde eğitim vererek, özgüveni ve yetenekleri yüksek mezunlar vermek. Ülkemizin bu alanda duyduğu insan gücüne katkı sağlamak, aynı zamanda gıda ve tarım ile ilişkili mühendislik ve sosyal bilim dallarında yenilikçi yaklaşımlarla, sektör ve ülke sorunlarının çözümü ve dışa bağımlılığın azaltılması temel hedefimizdir."

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