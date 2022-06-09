HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Konya Haziran ayında kışı yaşadı! Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Konya Haziran ayında kışı yaşadı! Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu

09.06.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji, günlerdir Konya ve ilçeleri için kuvvetli sağanak yağış ve dolu uyarısı yapıyordu. İki gündür etkili olan yağışlar kentin özellikle Çumra ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçe merkezi ile kırsaldaki bazı ekili alanlarda yağış nedeniyle zarar meydana gelirken dolu yağışının verdiği olumsuz etki anbean görüntülendi. Mahsur kalan 3 kişi itfaiye görevlileri tarafından kurtarıldı, Akören ilçesinde yağmur suları nedeniyle 25 küçükbaş hayvan öldü.

Konya şehir merkezi ve ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağışlarla beraber meydana gelen hasarların tespiti ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalar devam ederken Çumra ilçesindeki bazı çiftçiler, yağışın ardından dolunun zarar verdiği tarım arazilerini kontrol etti. Çumra Ziraat Odası Başkanı Adem Şen, yaptığı açıklamada, dolunun ceviz büyüklüğünde olduğunu söyledi. Dolunun, mısır, buğday ve arpa gibi ürünlere zarar verebileceğini belirten Şen, "Yağış yaklaşık 8 dakika sürdü. Tüm çiftçilerimize telefonla ulaştık. Saha incelemesinde bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Konya genelinde akşam saatlerde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, AFAD sekretaryasındaki Çalışma Grubu'na saat 15.20'den itibaren ev ve iş yerlerini su basması ile ilgili 45 ihbar geldiği ve bu ihbardan 43'ünün sonuçlandığını, 2 ihbarla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi. Dere Mahallesi'nde mahsur kalan 2 kişi ile Kayadibi Mahallesinde mahsur kalan 1 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

AW640645_01

Karaağaç Mahallesinde mahallesin sel suları nedeniyle yollar zarar gördü. Meram Belediyesi ekipleri yollardaki tahribatın giderilmesi ve tragik akışının normale dönmesi için çalışma başlattı. Yeşildere Mahallesinde bahçe duvarının göçmesi sonucu bir araç zarar görürken, yollarda hasar olduğu, tarım arazilerinin su altında kaldığının tespit edildiği belirtildi.

25 KÜÇÜKBAŞ ÖLDÜ

Akören ilçesi Alan Mahallesinde su baskınında barınak içerisine giren yağmur suları nedeniyle 25 küçükbaş hayvan öldü. Emirgazi ilçesi TOKİ konutlarında iki binanın bodrum katını su bastığı, müstakil iki farklı ev ile yanlarında bulunan ve içerisinde hayvanların bulunduğu ahır kısmının sular altında kaldığı belirtildi. Ekipler bölgede kurtarma çalışması başlattı. Çumra, Yunak, Bozkır ve Güneysınır ilçelerinde ise bazı tarım arazilerinin sular altında kaldığı ve ekili ürünlerde hasar oluştuğu bildirildi.

konya

HAZİRAN AYINDA KIŞI ARATMAYAN GÖRÜNTÜ

Öte yandan sosyal medyada da gündem olan dolu yağışı bir kullanıcının tarafından kaydedildi. Haziran ayında kışı aratmayan görüntüler dikkat çekti.

Screenshot_6

Screenshot_7

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Aybüke Yalçın paylaşımı! 'Hiçbir zaman unutmayacağız'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Aybüke Yalçın paylaşımı! 'Hiçbir zaman unutmayacağız'
Hablemitoğlu suikasti soruşturmasında sürpriz!Hablemitoğlu suikasti soruşturmasında sürpriz!
Bir meyve suyu içti, 20 bin TL hesap geldi! Bir meyve suyu içti, 20 bin TL hesap geldi!
Anahtar Kelimeler:
Konya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha yolda

Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha yolda

Piyasalar için 3 dev kurumdan çok kritik uyarı

Piyasalar için 3 dev kurumdan çok kritik uyarı

AB resmen onayladı! Bir dönem sona eriyor

AB resmen onayladı! Bir dönem sona eriyor

Polis merkezinde akılalmaz olay! Avukat...

Polis merkezinde akılalmaz olay! Avukat...

AK Partili isimden 'yüzde 25' kararına tepki

AK Partili isimden 'yüzde 25' kararına tepki

İdam mahkûmunun ilginç talepleri! Akşam yemeğinde...

İdam mahkûmunun ilginç talepleri! Akşam yemeğinde...

İlginizi Çekebilir

Çift vajinalı kadından ilginç itiraf: Biri aşk, biri iş için!

Çift vajinalı kadından ilginç itiraf: Biri aşk, biri iş için!

Böyle patron yok! Çalışanlarına 'mastürbasyon molası' verdi

Böyle patron yok! Çalışanlarına 'mastürbasyon molası' verdi

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Bir gören bir daha bakıyor! “Bu nasıl gelinlik?”

Bir gören bir daha bakıyor! “Bu nasıl gelinlik?”

Tam 9 saat sürdü! Dünya ilgiliyle takip etti

Tam 9 saat sürdü! Dünya ilgiliyle takip etti

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.