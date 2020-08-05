Konya İl Sağlık Müdürü Koç: Eğer bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez

Konya Şehir Hastanesi'nde, bu sabah itibarıyla acil ve poliklinik alanında hizmet verilmeye başlandı. Hastanede basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İl Sağlık Müdürü Koç, "5 Ağustos itibarıyla Konya Şehir Hastanemizde acil ve polikliniklerimizde hasta kabulüne başlamış bulunuyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun süredir beklediğimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hayali olan hastanemizi Konya’da da açmaktan çok mutluyuz. İnşallah 838 yataklı ilk etabıyla hizmete başlıyoruz. Yıl sonuna kadar da ikinci etabı olan 1250 yatağı tamamlanan kısmıyla hizmet vermeye devam edeceğiz. Yoğun bir süreçten geçiyoruz. En kısa sürede bu hafta itibarıyla da yataklı servislerimiz yoğun bakımlarımızda taşıma işlemlerini tamamlayacağız. Kademeli olarak hastalarımızı mağdur etmeden konforlu bir şekilde taşıma işlemini bu hafta sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Bütün polikliniklerimiz hizmete başlamıştır. Bu hafta randevu ile değil hastanemize gelen hastalarımızı kabul edeceğiz. Pazartesiden itibaren MHRS sistemi ile randevu sistemimiz başlayacaktır. Yani vatandaşlarımız bugünden itibaren randevularını alabilirler" diye konuştu.

'ACİL DURUMLARDA VATANDAŞLARIMIZ HİÇBİR MAĞDURİYET YAŞAMAYACAKTIR'

Konya olarak pandemide yoğun süreç yaşandığını dile getiren Koç, "Pandemide yoğun bir süreç yaşıyoruz Konya olarak. Bu nedenle de Konya Eğitim ve Araştırma Hastanemiz tamamen pandemi hastanesi olarak hizmet devam edecek. Yine orada acil hizmetleri ve yatak yoğunluğu açısından ve elektif dediğimiz Kovid-19 dışı hastalarımızın tedavilerinin yapılması açısından Şehir Hastanemiz büyük bir yükü kaldıracaktır. Burada bu hafta itibarıyla inşallah ameliyatlarımız da başlayacak. O nedenle Konya Covid ile yoğun bir dönem yaşıyor ancak diğer acil durumlarda vatandaşlarımız hiçbir mağduriyet yaşamayacaktır. Sadece Kovid dışı hastaların tedavi edildiği tek merkez Konya Şehir Hastanesi olacaktır" dedi.

'BU HIZDA GİDERSE BİR ŞEHİR HASTANESİ DAHA YETMEZ'

Yatak ve yoğun bakım yoğunluğu olduğunu da belirten Koç, "Yatak ve yoğum bakım yoğunluğumuz var ama 'yer yok' diye bir şey yok. Şu anda bayram itibarıyla da ekiplerimizle devamlı olarak irtibat halindeyim. Hiçbir hasta hiçbir hastanede mağdur oldu yatırılamadı, diye bir durum olmadı. Pandemiyi güzel bir şekilde yönetiyoruz ancak vatandaşlarımızdan ricamız; maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Eğer bu hızda gider ise bir şehir hastanesi daha olsa yetmez. O nedenle dikkatli olmalıyız. Biz süreci iyi yönetiyoruz ama vatandaşlarımız dikkat etmezse yurt dışında gördüğümüz manzaraları inşallah yaşamayız. Bizim şu anda yatak sorunumuz, yoğum bakım sorunumuz yok. Bu süreci gayet iyi bir şekilde götürüyoruz. Şehir Hastanemizi bu nedenle temiz hastane olarak devam ettirmek istiyoruz. İnşallah vatandaşlarımız daha çok dikkat ederse diğer hastanelerimiz de en kısa sürede normale dönecektir" diye konuştu.