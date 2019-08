Konya ile Kuzey Kıbrıs arasındaki bağlar güçleniyor

“Aramızdaki bağlar güçleniyor”

Ulaşımın, iletişimin ve her türlü olanağın geliştiği günümüzde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ulaşmanın çok daha kolay olduğunu kaydeden Başbakan Tatar, “Konya’ya ulaşmak da bugün bizim geldiğimiz gibi 2,5 saat olmuştur. Her şey hızlanıyor, aramızdaki bağlar güçleniyor. Milletimizin gücüyle, teknolojinin imkanlarıyla aramızdaki ekonomik, kültürel ve siyasi her türlü bağın güçlenerek kendi halklarımıza daha fazla refah ve esenlik verebilmek için bu temasları önemli görüyorum. Bizleri burada ağırladığınız için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.