Konya, İstanbul'u da geçip ilk sırada yer almıştı: Yanlış anlaşılmalara neden oldu

Marmara Üniversitesi tarafından 81 ilde 250 atık su arıtma tesisinden alınan numuneler üzerinden koronavirüse yönelik araştırma yapıldı. Araştırma sonucu Konya'nın koronavirüs yoğunluğunun İstanbul'dan fazla olduğu belirlendi. Bunun üzerine gözler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da yaptığı basın açıklamalarında koronavirüs vaka sayısının en fazla olduğu ilk 5 il arasında yer aldığını belirttiği Konya'ya çevrildi. 'YAPILAN AÇIKLAMA YANLIŞ ANLAŞILMALARA NEDEN OLDU' Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapılan açıklamanın yanlış anlaşılmalara neden olduğunu belirterek, kentin suyunda herhangi bir problem olmadığını vurguladı. Numunelerin atık sudan alındığını dile getiren Başkan Altay, şunları söyledi: ''Konya'nın suyunda herhangi bir problem yok. Hatta şunu iddia ediyoruz; Konya'nın merkezde çeşmesinden akan suyun kalitesi, Türkiye'nin neredeyse hiçbir şehrinde yok. Hem hijyen olarak hem damak tadı olarak. Çünkü memba suyu kalitesinde suyu sunuyoruz. Buradan çıkan sonuç ne? Atık su arıtmanın çıkışından alınan numunelerdeki ölü Covid'li sayıdır. Konya atık suyun yüzde 99'unu arıtıyor. Onun için de verinin yüksek çıkması normal. İkincisi bu verinin çıkmasında Büyükşehir Belediyesi'nin ya da arıtma tesisinin bir eksiği yok. Bu sahada Covid'li hasta sayısının çokluğunu gösteriyor. Zaten Sağlık Bakanı'mız her gün söylüyor, Konya ilk 5 ilin içinde, diye. Atık su arıtmada sistem olarak çalışma mantığı olarak dünyanın uyguladığı en iyi sistemi uyguluyoruz. Hiçbir eksiğimiz yok. Dolayısıyla buradan çıkan sonuçta bizim bir kusurumuz, hatamız yok. Bunun da kamuoyu tarafından doğru algılanmasını arzu ederim.''

'BU HASTALIK VAKA SAYISINI VERMEMEKTE' Necmettin Erbakan Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü araştırma görevlisi Dr. Alper Bayrakdar ise illerdeki atık su arıtma tesislerinden numuneler alınıp, izleme amaçlı koronavirüs testi yapıldığını, testin sonucunun da o ildeki vaka yoğunluğunu gösterdiğini kaydetti. Atık sudaki testin vaka sayısını vermediğine dikkat çeken Bayrakdar, ''Bu hastalık vaka sayısını vermemekte. Bize sadece yoğunluğu vermektedir. Maalesef, Konya ilimizde birçok ilimize karşı hatta İstanbul'u baz aldığımızda anlamlı bir yoğunluk var. Bunu hastanelerden ve hasta vaka sayılarından da görebiliyoruz. Atık su arıtma tesislerindeki numunelerden de bunu izlemek mümkün'' dedi. Vakadaki yoğunluğun nedeninin hızlı normalleşmeye geçişten kaynaklandığını belirten Bayrakdar, ''Bunun sebebi tahminlerime göre, birincisi çok hızlı normalleşmeye geçiş olsa gerek, diye düşünüyorum. İkincisi Konya'da bir sosyalleşme var. Örneğin bir ramazan ayı geçirdik. Yapılmaması gereken o kadar çok uyarılara rağmen toplu iftarlar gerçekleştirildi. Toplu teravihler gerçekleştirildi. Toplu cuma namazları gerçekleştirildi. İnsanlar bu uyarılara aldırış etmedi. Sosyal mesafeyi koruyamadılar. Bayramda her ne kadar yasak olmasına rağmen bayram sonrası 'geçmiş bayramınız mübarek olsun' tebrikleri gerçekleştirildi. Bu nedenle maalesef sayılarda patlama yaşattı'' diye konuştu.