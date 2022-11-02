Konya Kağıt'ın 9 aylık satış hasılatı 1 milyar 696 milyon TL oldu

İSTANBUL (AA) - Bera Holding açıklamasına göre, holding şirketlerinden, kağıt, karton ve ambalaj sektöründe faaliyetlerine sürdüren Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ, konsolide olmayan ara dönem faaliyet raporu, finansal tablo ve karlılık oranlarını kamuoyuyla paylaştı.

Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen ve kamuoyuyla paylaşılan açıklamada şöyle denildi:

"Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ geleceğin öncü markası olma yolunda hızla ilerlemektedir. 'Medeniyetin Hamuru Gelecek Nesillerde' sloganıyla sürdürülebilir büyüme yolundaki başarı çıtasını sürekli yükseltme gayretinde olan şirketimiz, paydaşlarımız açısından maksimum değeri sağlamak için özveriyle faaliyetlerine devam etmektedir.

İstanbul Sanayi Odası tarafından ikinci 500 kapsamında, Türkiye'nin en başarılı sanayi şirketleri sıralamasında 135. sırada yer alan Konya Kağıt, 2022'de 2021 yılına göre daha güçlü bir performans sergilemiştir. Şirketimiz, 2022'nin 9 aylık faaliyet döneminde, fiyat artışlarının yanında, bir önceki yıla göre üretim ve satış miktarlarındaki artışların etkisiyle satış hasılatını yüzde 281 oranında artırarak 1 milyar 696 milyon 803 bin 31 TL'ye çıkarmıştır.

Şirketimizin 9 aylık dönem net karı bir önceki yıla göre yüzde 763 artarak 632 milyon 703 bin 931 TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı ise yüzde 16,54'ten yüzde 33,99'a çıkmıştır. 13 Nisan 2022'de gerçekleştirilen 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen şirket yönetim kurulunun dağıtılabilir karın yüzde 20'sinin dağıtımı hakkındaki teklifi doğrultusunda, 2021 yılı karından 130 milyon TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine 34 milyon 871 bin 867,61 TL kar payının 11 Mayıs 2022'den itibaren nakden dağıtılmasına karar verilmiş olup kar dağıtım işlemleri tamamlanmıştır."

Açıklamada, Türkiye'de üretimi olmayan ve ithalat yoluyla tedarik edilen katma değeri yüksek kağıt ve karton üretimi yatırımı kapsamında 250 bin ton kapasiteli Bristol kartonu ile 140 bin ton kapasiteli baz ve dekor kağıt üretim yatırımlarının teknik ve operasyonel detaylarının araştırılması ve ilgili yatırımlar için şirketin İzmir Torbalı'da bulunan yaklaşık 1 milyon metrekare arazisinin değerlendirilebilmesine yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunulması hususlarında detaylı bir fizibilite hazırlatılması için şirket genel müdürlüğünün görevli ve yetkili kılındığı, söz konusu yatırımlar için fizibilite çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, Konya Kağıt'ın şirket ve faaliyetlerine ek olarak 2022 üçüncü çeyreği itibarıyla 2021 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 281'lik bir ciro artışı yaptığı, bu yılın 9 aylık döneminde 9,23 milyon TL'lik yatırım, 4,08 milyon dolarlık ihracat ve 1,69 milyar TL'lik ciro artışı gerçekleştirdiği kaydedildi.

